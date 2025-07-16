Российский капитан, взявший в заложники более 350 черниговцев, приговорен к 12 годам
Суд признал виновным российского офицера Семена Соловова, который во время оккупации Черниговской области держал в заложниках более 350 мирных жителей, в совершении военных преступлений и заочно приговорил его к 12 годам лишения свободы. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Согласно материалам дела, в марте 2022 года подразделение 37-летнего капитана Соловова принимало участие в захвате поселка Ягодное Черниговской области.
По его приказу 369 местных жителей, среди которых было 69 несовершеннолетних, были заперты в подвале школы, где оккупанты обустроили командный пункт.
Российские военные использовали мирных жителей в качестве "живого щита" от обстрелов Сил обороны.
Заложники провели в небольшом помещении без света, вентиляции, достаточного количества воды и еды почти месяц. Из-за невозможности своевременно получить медицинскую помощь в подвале умерли 10 пожилых людей.
Отмечается, что Соловов запрещал выносить умерших из подвала, поэтому тела долгое время оставались в помещении вместе с людьми.
Суд признал Соловова виновным в совершении военных преступлений, совершенных по предварительной договоренности группой лиц, и заочно приговорил его к 12 годам лишения свободы.
- Правоохранительные органы Украины продолжают устанавливать личности российских военнослужащих, причастных к совершению преступлений на территории Украины, и объявлять им подозрения.
- Так, 24 июня сообщалось, что следователи Национальной полиции установили личности и сообщили о подозрении в совершении военных преступлений трем надзирателям пыточной камеры в городе Волчанск Харьковской области.
- В тот же день СБУ сообщила, что установлены личности трех российских военнослужащих, причастных к убийствам мирных жителей во время временной оккупации части Киевской области. Им заочно объявлено о подозрении.
- 1 июля СБУ сообщила о заочном подозрении командиру отдельного российского авиационного полка дальней авиации, который отдавал подчиненным приказы обстреливать "Кинжалами" энергетическую инфраструктуру и жилые кварталы украинских городов.
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