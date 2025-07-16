Российский капитан, взявший в заложники более 350 черниговцев, приговорен к 12 годам

Школа в Ягодном, где удерживали заложников (Фото: cheline.com.ua)

Суд признал виновным российского офицера Семена Соловова, который во время оккупации Черниговской области держал в заложниках более 350 мирных жителей, в совершении военных преступлений и заочно приговорил его к 12 годам лишения свободы. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Согласно материалам дела, в марте 2022 года подразделение 37-летнего капитана Соловова принимало участие в захвате поселка Ягодное Черниговской области.

По его приказу 369 местных жителей, среди которых было 69 несовершеннолетних, были заперты в подвале школы, где оккупанты обустроили командный пункт.

Российские военные использовали мирных жителей в качестве "живого щита" от обстрелов Сил обороны.

Заложники провели в небольшом помещении без света, вентиляции, достаточного количества воды и еды почти месяц. Из-за невозможности своевременно получить медицинскую помощь в подвале умерли 10 пожилых людей.

Отмечается, что Соловов запрещал выносить умерших из подвала, поэтому тела долгое время оставались в помещении вместе с людьми.

Суд признал Соловова виновным в совершении военных преступлений, совершенных по предварительной договоренности группой лиц, и заочно приговорил его к 12 годам лишения свободы.