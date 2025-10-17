Российский студент получил условное в Финляндии за переправку подсанкционных товаров в РФ

Мужчина признал вину и способствовал следствию после вывоза в РФ товаров двойного назначения на 140 000 евро

Флаг Финляндии (Иллюстративное фото: Depositphotos)

В Финляндии 20-летний российский студент был приговорен к условному заключению за тяжелое нарушение санкционного законодательства, передаёт общественный вещатель Yle.

Ранее мужчина признал, что покупал товары двойного назначения (то есть те, что могут использоваться для военных целей) и вместе с двумя другими лицами переправлял их в Россию.

Осужденный рассказал, что через российско-финскую границу были вывезены, в частности, беспилотники, ноутбуки, компьютерные процессоры, смартфоны и лазерные дальномеры. Общая стоимость товаров составила почти 140 000 евро.

Экспорт товаров двойного назначения в РФ запрещен санкциями.

Мужчине присудили один год и два месяца условного заключения – на смягчение приговора повлияло то, что он способствовал следствию и признал свою вину.

Кроме этого, у фигуранта конфискуют в пользу государства найденные у него процессоры, дрон и 740 евро, полученных преступным путем.

Осужденный и еще двое студентов профессионального колледжа Кайнуу были задержаны в апреле в ходе масштабной полицейской операции.