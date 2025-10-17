Российский студент получил условное в Финляндии за переправку подсанкционных товаров в РФ
В Финляндии 20-летний российский студент был приговорен к условному заключению за тяжелое нарушение санкционного законодательства, передаёт общественный вещатель Yle.
Ранее мужчина признал, что покупал товары двойного назначения (то есть те, что могут использоваться для военных целей) и вместе с двумя другими лицами переправлял их в Россию.
Осужденный рассказал, что через российско-финскую границу были вывезены, в частности, беспилотники, ноутбуки, компьютерные процессоры, смартфоны и лазерные дальномеры. Общая стоимость товаров составила почти 140 000 евро.
Экспорт товаров двойного назначения в РФ запрещен санкциями.
Мужчине присудили один год и два месяца условного заключения – на смягчение приговора повлияло то, что он способствовал следствию и признал свою вину.
Кроме этого, у фигуранта конфискуют в пользу государства найденные у него процессоры, дрон и 740 евро, полученных преступным путем.
Осужденный и еще двое студентов профессионального колледжа Кайнуу были задержаны в апреле в ходе масштабной полицейской операции.
