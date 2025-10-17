Російський студент отримав умовне у Фінляндії за переправлення підсанкційних товарів до РФ

Чоловік визнав провину та сприяв слідству після вивезення до РФ товарів подвійного призначення на 140 000 євро

Прапор Фінляндії (Ілюстративне фото: Depositphotos)

У Фінляндії 20-річний російський студент був засуджений до умовного ув'язнення за важке порушення санкційного законодавства, передає суспільний мовник Yle.

Раніше чоловік визнав, що купував товари подвійного призначення (тобто ті, що можуть використовуватися для воєнних цілей) і разом з двома іншими особами переправляв їх до Росії.

Засуджений розповів, що через російсько-фінський кордон було вивезено, зокрема, безпілотники, ноутбуки, комп'ютерні процесори, смартфони й лазерні далекоміри. Загальна вартість товарів склала майже 140 000 євро.

Експорт товарів подвійного призначення до РФ заборонено санкціями.

Чоловіку присудили один рік і два місяці умовного ув'язнення – на пом'якшення вироку вплинуло те, що він сприяв слідству та визнав свою провину.

Окрім цього, у фігуранта конфіскують на користь держави знайдені у нього процесори, дрон і 740 євро, отриманих злочинним шляхом.

Засуджений і ще двоє студентів професійного коледжу Кайнуу були затримані у квітні під час масштабної поліційної операції.