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Россия активизировала атаки в районе Бахмута и Авдеевки — ВСУ отбили более 30 атак

Цей матеріал також доступний українською
09.10.2022, 08:13
Россия активизировала атаки в районе Бахмута и Авдеевки — ВСУ отбили более 30 атак - Фото
Танк ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты активизировали атаки в районе Бахмута и Авдеевки — за минувшие сутки Вооруженные Силы Украины отбили более 30 атак противника. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявляют, что россияне пытаются сорвать контрнаступление ВСУ на отдельных направлениях и периодически ведут наступательные действия. За минувшие сутки произошло более 40 боевых столкновений. 

Наиболее напряженная обстановка наблюдалась на Авдеевком и Бахмутском направлениях — там Силы обороны отбили более 30 атак противника, в частности, в районе населенных пунктов Терны, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Иванград, Первомайск, Опытное, Невельское и Победа. 

Одновременно украинская авиация нанесла более 30 ударов — 24 попали по районам сосредоточения живой силы, вооружений и военной техники, еще девять — по зенитно-ракетным комплексам оккупантов. 

Ракетные войска и артиллерия ВСУ поразили два пункта управления, девять районов сосредоточения личного состава, вооружений и военной техники, а также три склада с боеприпасами и 11 других объектов. 

Читайте также: В Москве начались аресты российских военных, центр столицы РФ перекрыт – ГУР 

Дмитро Гриниченко
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война Донбасс авдеевка бахмут генштаб
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