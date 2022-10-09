Россия активизировала атаки в районе Бахмута и Авдеевки — ВСУ отбили более 30 атак
Российские оккупанты активизировали атаки в районе Бахмута и Авдеевки — за минувшие сутки Вооруженные Силы Украины отбили более 30 атак противника. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
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Военные заявляют, что россияне пытаются сорвать контрнаступление ВСУ на отдельных направлениях и периодически ведут наступательные действия. За минувшие сутки произошло более 40 боевых столкновений.
Наиболее напряженная обстановка наблюдалась на Авдеевком и Бахмутском направлениях — там Силы обороны отбили более 30 атак противника, в частности, в районе населенных пунктов Терны, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Иванград, Первомайск, Опытное, Невельское и Победа.
Одновременно украинская авиация нанесла более 30 ударов — 24 попали по районам сосредоточения живой силы, вооружений и военной техники, еще девять — по зенитно-ракетным комплексам оккупантов.
Ракетные войска и артиллерия ВСУ поразили два пункта управления, девять районов сосредоточения личного состава, вооружений и военной техники, а также три склада с боеприпасами и 11 других объектов.
- Также Генштаб сообщал, что оккупанты и коллаборационисты вывозят свои семьи из временно оккупированных Новой Каховки и Старобельска.
- Россияне несут существенные потери на юге Украины, а во временно оккупированный Лисичанск оккупантам пришлось направить дополнительный персонал в больницу.
- В Луганской области от войск РФ освобождено уже шесть населенных пунктов.
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