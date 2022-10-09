Генштаб: Оккупанты вывозят свои семьи в Крым и Луганск из Новой Каховки и Старобельска

Российские оккупанты и коллаборационисты вывозят свои семьи из временно оккупированных Новой Каховки и Старобельска. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что противник и его пособники начали бежать, напуганные успехами Сил обороны Украины.

Представители оккупационной администрации Новой Каховки вывозят семьи во временно оккупированный Крым — 7 октября колонна из 12 микроавтобусов отправилась в Севастополь.

Также подобное наблюдается в Луганской области — из Старобельска началась эвакуация коллаборантов в Луганск.

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Дмитро Гриниченко

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