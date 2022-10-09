Генштаб: Оккупанты вывозят свои семьи в Крым и Луганск из Новой Каховки и Старобельска
09.10.2022, 07:16
Российский оккупант (Фото: EPA)
Российские оккупанты и коллаборационисты вывозят свои семьи из временно оккупированных Новой Каховки и Старобельска. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
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Военные заявляют, что противник и его пособники начали бежать, напуганные успехами Сил обороны Украины.
Представители оккупационной администрации Новой Каховки вывозят семьи во временно оккупированный Крым — 7 октября колонна из 12 микроавтобусов отправилась в Севастополь.
Также подобное наблюдается в Луганской области — из Старобельска началась эвакуация коллаборантов в Луганск.
- Недавно разведка сообщала, что российские оккупанты в срочном порядке вывозят свои семьи из Крыма и временно оккупированных территорий юга Украины.
- У россиян началась паника после ударов ВСУ по Антоновскому мосту и дамбе в Новой Каховке. Российские военные массово вывозят свои семьи из временно оккупированного Херсона.
- Российский диктатор Владимир Путин отказался отводить войска из Херсона, несмотря на просьбы командиров, и лично занялся стратегическим планированием войны против Украины, сообщала газета The New York Times.
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