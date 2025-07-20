Россия атаковала 57 беспилотниками, более половины попали в разных регионах – фото, видео

В результате удара беспилотников есть погибшие и раненые

Последствия атаки в Сумской области (Фото: ГСЧС)

В ночь на 20 июля Россия атаковала 57 ударными беспилотниками типа "шахед" и имитационными дронами различных типов, из которых 32 попали в различные локации. Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

Атака началась в 20:00 19 июля.

Российские военные нанесли удары по Запорожью и прифронтовым территориям Донецкой, Харьковской, Сумской, Днепропетровской областей.

Система противовоздушной обороны сбила 18 "шахедов" на севере и востоке страны. Еще семь беспилотников были локационно потеряны/подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Зафиксировано попадание 32 беспилотников в 10 локациях, а также падение обломков в шести локациях.

В Запорожской области в результате российской атаки три женщины пострадали., по меньшей мере две из них получили ранения именно от атаки беспилотника. В городе в результате удара на одном из предприятий возник пожар. Также были повреждены жилые дома.

В Сумской области, по данными областной военной администрации, в результате атаки беспилотника погибла 78-летняя женщина. Это произошло в Свеской громаде. Три жилых дома и несколько хозяйственных построек сгорели.

Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, пожарные не смогли вовремя начать спасательную операцию, поскольку россияне нанесли удар по тому же месту во второй раз.

В Харьковской области, по данными главы областной военной администрации Олега Синегубова, за последние сутки вражеским ударам подверглись пять населенных пунктов области. Враг применил 17 беспилотников типа "Герань-2" и два дрона FPV.

В результате обстрелов пострадали шесть человек, в том числе мужчины 45, 59 и 73 лет в Купянске, 42-летний мужчина в селе Нечволодовка Киндышской громады и женщины 50 и 76 лет в городе Изюм.

Повреждены здания и автомобили.