Росія атакувала 57 безпілотниками, понад половину влучили у різних регіонах – фото, відео

Наслідки атаки у Сумській області (Фото: ДСНС)

У ніч на 20 липня Росія атакувала 57 ударними безпілотниками типу "шахед" та дронами-імітаторами різних типів, з яких 32 влучили у різних локаціях. Про це повідомляють Повітряні сили Збройних Сил України.

Атака почалася з 20:00 19 липня.

Російські військові вдарили по Запоріжжю та прифронтовим територіям Донецької, Харківської, Сумської, Дніпропетровської областей.

Протиповітряна оборона збила 18 "шахедів" на півночі та сході країни. Ще сім безпілотників були локаційно втрачені/пригнічені засобами радіоелектронної боротьби.

Зафіксовано влучання 32 БпЛА у 10 локаціях, а також падіння уламків на шести локаціях.

У Запорізькій області внаслідок російської атаки постраждали три жінки, щонайменше дві з них отримали поранення саме від атаки БпЛА. У місті внаслідок удару на одному з підприємств виникла пожежа. Також були пошкоджені житлові будинки.

У Сумській області, за даними обласної військової адміністрації, через атаку БпЛА загинула 78-річна жінка. Це сталося у Свеській громаді. Згоріли три житлові будинки та кілька господарських споруд.

Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, пожежники не змогли вчасно почати рятувальну операцію, адже росіяни вдарили по тому самому місцю вдруге.

У Харківській області, за даними очільника ОВА Олега Синєгубова, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали п'ять населених пунктів області. Ворог застосував 17 БпЛА типу "Герань-2" та два FPV-дрони.

Внаслідок обстрілів постраждали шість людей, зокрема чоловіки 45, 59 і 73 років у Куп'янську, 42-річний чоловік у селі Нечволодівка Кіндрашівської громади та жінки 50 та 76 років у місті Ізюм.

Пошкоджені будівлі та автомобілі.