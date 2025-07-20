Росія атакувала 57 безпілотниками, понад половину влучили у різних регіонах – фото, відео
У ніч на 20 липня Росія атакувала 57 ударними безпілотниками типу "шахед" та дронами-імітаторами різних типів, з яких 32 влучили у різних локаціях. Про це повідомляють Повітряні сили Збройних Сил України.
Атака почалася з 20:00 19 липня.
Російські військові вдарили по Запоріжжю та прифронтовим територіям Донецької, Харківської, Сумської, Дніпропетровської областей.
Протиповітряна оборона збила 18 "шахедів" на півночі та сході країни. Ще сім безпілотників були локаційно втрачені/пригнічені засобами радіоелектронної боротьби.
Зафіксовано влучання 32 БпЛА у 10 локаціях, а також падіння уламків на шести локаціях.
У Запорізькій області внаслідок російської атаки постраждали три жінки, щонайменше дві з них отримали поранення саме від атаки БпЛА. У місті внаслідок удару на одному з підприємств виникла пожежа. Також були пошкоджені житлові будинки.
У Сумській області, за даними обласної військової адміністрації, через атаку БпЛА загинула 78-річна жінка. Це сталося у Свеській громаді. Згоріли три житлові будинки та кілька господарських споруд.
Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, пожежники не змогли вчасно почати рятувальну операцію, адже росіяни вдарили по тому самому місцю вдруге.
У Харківській області, за даними очільника ОВА Олега Синєгубова, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали п'ять населених пунктів області. Ворог застосував 17 БпЛА типу "Герань-2" та два FPV-дрони.
Внаслідок обстрілів постраждали шість людей, зокрема чоловіки 45, 59 і 73 років у Куп'янську, 42-річний чоловік у селі Нечволодівка Кіндрашівської громади та жінки 50 та 76 років у місті Ізюм.
Пошкоджені будівлі та автомобілі.
- У ніч проти 19 липня росіяни били по Україні понад 300 дронами та 30 ракетами. Через чергову російську масовану атаку постраждали 10 областей.
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