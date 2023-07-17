Россия атаковала Днепропетровскую область дронами Shahed-136, ПВО сбила их — глава ОВА

Российские оккупанты пытались атаковать Днепропетровскую область дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 17 июля. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, около 01:00 противник атаковал регион двумя ударными беспилотниками.

Все "шахеды" были уничтожены противовоздушной обороной.

Он отметил, что остаток ночи в области прошел спокойно, обстрелов не было.

Поздно вечером 15 июля в Запорожье прогремел мощный взрыв (до этого ВСУ предупредили о российских Ту-22М3, носителях ракет Х-22, взлетевших с аэродрома "Моздок" на Северном Кавказе).

Вечер 4 июля 2023 года в оккупированной Макеевке рядом с Донецком прошел с мощными взрывами – видео "гриба".

Почитайте историю "Донбасс скоро вернется": художник Сергей Захаров о плене и украинском Донецке.

Читайте также: Пентагон спросили, помогли бы F-16 с контрнаступлением. Ответ генерала: Условия неидеальны

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.