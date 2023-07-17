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Россия атаковала Днепропетровскую область дронами Shahed-136, ПВО сбила их — глава ОВА

Цей матеріал також доступний українською
17.07.2023, 07:48
Россия атаковала Днепропетровскую область дронами Shahed-136, ПВО сбила их — глава ОВА - Фото
Дрон-камикадзе Shahed-136 (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты пытались атаковать Днепропетровскую область дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 17 июля. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, около 01:00 противник атаковал регион двумя ударными беспилотниками. 

Все "шахеды" были уничтожены противовоздушной обороной.

Он отметил, что остаток ночи в области прошел спокойно, обстрелов не было.

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Дмитрий Гриниченко
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