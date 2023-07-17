Россия атаковала Днепропетровскую область дронами Shahed-136, ПВО сбила их — глава ОВА
17.07.2023, 07:48
Дрон-камикадзе Shahed-136 (Фото: скриншот с видео)
Российские оккупанты пытались атаковать Днепропетровскую область дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 17 июля. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
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По его словам, около 01:00 противник атаковал регион двумя ударными беспилотниками.
Все "шахеды" были уничтожены противовоздушной обороной.
Он отметил, что остаток ночи в области прошел спокойно, обстрелов не было.
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