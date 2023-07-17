Росія атакувала Дніпропетровську область дронами Shahed-136, ППО збила їх — голова ОВА

Російські окупанти намагалися атакувати Дніпропетровську область дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 17 липня. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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За його словами, близько 01:00 противник атакував регіон двома ударними безпілотниками.

Усі "шахеди" були знищені протиповітряною обороною.

Він зазначив, що решта ночі в області пройшла спокійно, обстрілів не було.

Пізно ввечері 15 липня в Запоріжжі прогримів потужний вибух (до цього ЗСУ попередили про російські Ту-22М3, носії ракет Х-22, які злетіли з аеродрому "Моздок" на Північному Кавказі).

Вечір 4 липня 2023 року в окупованій Макіївці поруч із Донецьком пройшов із потужними вибухами – відео "гриба".

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