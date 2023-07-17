Росія атакувала Дніпропетровську область дронами Shahed-136, ППО збила їх — голова ОВА
17.07.2023, 07:48
Дрон-камікадзе Shahed-136 (Фото: скриншот з відео)
Російські окупанти намагалися атакувати Дніпропетровську область дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 17 липня. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
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За його словами, близько 01:00 противник атакував регіон двома ударними безпілотниками.
Усі "шахеди" були знищені протиповітряною обороною.
Він зазначив, що решта ночі в області пройшла спокійно, обстрілів не було.
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