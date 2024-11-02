Россия нанесла удар под Днепром: повреждена инфраструктура, среди раненых дети
Днем 2 ноября российские оккупационные войска нанесли удар по окраинам Днепра, есть информация о раненых. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
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"Из-за вражеской атаки повреждена инфраструктура. Предварительно, пять человек ранены. Среди них двое детей", – написал он.
Лисак не уточнил, где раздавались взрывы.
В первый день ноября Россия нанесла баллистический удар по Днепру, в результате чего был поврежден студгородок Днепровского национального университета имени Олеся Гончара.
- 26 октября 2024 года в Днепре завершена поисково-спасательная операция после российского удара, произошедшего вечером 25 октября. Тогда погибли пять человек.
- В тот день РФ ударила по больнице имени Мечникова в Днепре, являющейся ключевым медицинским центром для лечения раненых во время войны.