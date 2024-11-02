Россия нанесла удар под Днепром: повреждена инфраструктура, среди раненых дети

По состоянию на 17:03 известно о пяти раненых

Сергей Лысак (Фото: Днепропетровская ОВА)

Днем 2 ноября российские оккупационные войска нанесли удар по окраинам Днепра, есть информация о раненых. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

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"Из-за вражеской атаки повреждена инфраструктура. Предварительно, пять человек ранены. Среди них двое детей", – написал он.

Лисак не уточнил, где раздавались взрывы.

В первый день ноября Россия нанесла баллистический удар по Днепру, в результате чего был поврежден студгородок Днепровского национального университета имени Олеся Гончара.