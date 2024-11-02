Росія завдала удару під Дніпром: пошкоджено інфраструктуру, серед поранених діти
Вдень 2 листопада російські окупаційні війська завдали удару по околицях Дніпра, є інформація про поранених. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
"Через ворожу атаку пошкоджена інфраструктура. Попередньо, п'ятеро людей поранені. Серед них двоє дітей", – написав він.
Лисак не уточнив, де саме лунали вибухи.
У перший день листопада Росія завдала балістичного удару по Дніпру, внаслідок чого було пошкоджено студмістечко Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.
- 26 жовтня 2024 року у Дніпрі завершено пошуково-рятувальну операцію після російського удару, що стався ввечері 25 жовтня. Тоді загинуло п'ятеро людей.
- Того дня РФ вдарила по лікарні імені Мечникова у Дніпрі, котра є ключовим медичним центром для лікування поранених під час війни.