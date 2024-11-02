Росія завдала удару під Дніпром: пошкоджено інфраструктуру, серед поранених діти

Станом на 17:03 відомо про п'ятьох поранених

Сергій Лисак (Фото: Дніпропетровська ОВА)

Вдень 2 листопада російські окупаційні війська завдали удару по околицях Дніпра, є інформація про поранених. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Через ворожу атаку пошкоджена інфраструктура. Попередньо, п'ятеро людей поранені. Серед них двоє дітей", – написав він.

Лисак не уточнив, де саме лунали вибухи.

У перший день листопада Росія завдала балістичного удару по Дніпру, внаслідок чого було пошкоджено студмістечко Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.