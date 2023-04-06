Россия атаковала Херсонскую область управляемыми авиабомбами
06.04.2023, 22:29
Винищувач Су-35 (Фото - ресурс окупантів)
Россияне снова атаковали Херсонскую область управляемыми авиабомбами. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
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По его словам, вечером 6 апреля три удара авиации РФ зафиксированы по Бериславу, два – по Новобериславу и один – по Казацкому.
На данный момент известно о семи жителях Херсонской области, раненых в результате вражеской атаки. Шесть человек пострадали из-за ударов по Змиевке, один - из-за ударов по Казацкому.
Информация о потерпевших и объемах разрушений уточняется.
- 3 апреля оккупанты обстреляли управляемыми авиационными бомбами промышленное предприятие в Бериславском районе Херсонской области.
- Новые управляемые бомбы России применяются до 20 штук в сутки по всей линии фронта, сообщили в Воздушных силах ВСУ. Оккупанты запускают их с самолетов Су-35 и Су-34.
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