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Россия атаковала Херсонскую область управляемыми авиабомбами

Цей матеріал також доступний українською
06.04.2023, 22:29
Россия атаковала Херсонскую область управляемыми авиабомбами - Фото
Винищувач Су-35 (Фото - ресурс окупантів)

Россияне снова атаковали Херсонскую область управляемыми авиабомбами. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По его словам, вечером 6 апреля три удара авиации РФ зафиксированы по Бериславу, два – по Новобериславу и один – по Казацкому.

На данный момент известно о семи жителях Херсонской области, раненых в результате вражеской атаки. Шесть человек пострадали из-за ударов по Змиевке, один - из-за ударов по Казацкому.

Информация о потерпевших и объемах разрушений уточняется.

  • 3 апреля оккупанты обстреляли управляемыми авиационными бомбами промышленное предприятие в Бериславском районе Херсонской области.
  • Новые управляемые бомбы России применяются до 20 штук в сутки по всей линии фронта, сообщили в Воздушных силах ВСУ. Оккупанты запускают их с самолетов Су-35 и Су-34.

Читайте также: Авиабомбы – новая угроза. Как изменилась тактика российских обстрелов Украины

Оксана Житнюк
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