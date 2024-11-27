Россия атаковала Киев "шахедами": обломки повредили дом на воде, есть пострадавшие

Одного человека госпитализировали, другому это не понадобилось

Охота на шахеды (Фото: Сухопутные войска)

В ночь на 27 ноября российские оккупационные войска атаковали Киев ударными беспилотниками, в результате падения обломков раненые. Об этом сообщили в столичной городской военной администрации.

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В результате ночной атаки вражеских беспилотников по Киеву зафиксировано падение обломков в Днепровском районе.

По предварительной информации, есть повреждения объекта нежилой инфраструктуры. Мэр Виталий Кличко уточнил, что речь идет о доме на воде.

Два человека пострадали: один человек госпитализирован, другой оказали помощь на месте.

В ночь на 26 ноября стало известно, что российские оккупационные войска обстреляли Тернополь, в городе исчез свет.

Захватчики в тот же день также атаковали Киев ударными беспилотниками, более десятка вражеских дронов сбили.