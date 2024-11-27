Росія атакувала Київ "шахедами": уламки пошкодили будинок на воді, є постраждалі
Полювання на шахеди (Фото: Сухопутні війська)

В ніч проти 27 листопада російські окупаційні війська атакували Київ ударними безпілотниками, внаслідок падіння уламків є поранені. Про це повідомили у столичній міській військовій адміністрації.

Внаслідок нічної атаки ворожих безпілотників по Києву зафіксовано падіння уламків в Дніпровському районі.

За попередньою інформацією, є пошкодження об'єкта нежитлової інфраструктури. Мер Віталій Кличко уточнив, що йдеться про будинок на воді.

Двоє людей постраждали: одну особу госпіталізували, іншій надали допомогу на місці.

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