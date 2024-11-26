Федоров анонсував Технологічну ставку та розповів про ситуацію з дронами

Глава Мінцифри повідомив, що держава і далі постачатиме дрони на фронт, оскільки система вже працює

Михайло Федоров (Фото: LIGA.net)

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував проведення Технологічної ставки. За його словами, Україна має забезпечувати перевагу на полі бою, а це означає перевагу в технологіях.

"Головне завдання держави зараз – забезпечити Сили оборони України всім необхідним. Для цього потрібні чіткі й системні рішення. Треба дрони? Значить, дрони. Треба нові технології? Значить, запускаємо Brave1 і робимо Технологічну ставку", – написав Федоров.

Він нагадав, що президент Володимир Зеленський доручив поставити на фронт мільйон дронів за рік, але "Сили оборони вже отримали значно більше".

Федоров повідомив, що держава і далі постачатиме дрони на фронт, оскільки система вже працює, а команда Мінцифри масштабуватиме напрацювання в цій сфері на інші аспекти технологічної війни. Інші інституції також виконують свої завдання для спільної мети.

Він наголосив, що штучні скандали, звинувачення чи чутки лише грають на руку ворогам. Усі інституції, зокрема Мінцифра, Міноборони, Генштаб та Офіс президента, мають єдину мету — захист України. Єдність залишається пріоритетом, і її слід зберігати, уникаючи розбрату чи необґрунтованих сенсацій.

25 жовтня 2024 року Зеленський доручив розробити Технологічну ставку, найбільшим пріоритетом якої стануть безпілотники.

19 листопада він поставив завдання українським виробникам виготовити сотні крилатих ракет та тисячі далекобійних дронів.