Федоров анонсировал Технологическую ставку и рассказал о ситуации с дронами

Глава Минцифры сообщил, что государство продолжит поставлять дроны на фронт, поскольку система уже работает

Михаил Федоров (Фото: LIGA.net)

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал проведение технологической ставки. По его словам, Украина должна обеспечивать преимущество на поле боя, что означает преимущество в технологиях.

"Главная задача государства сейчас — обеспечить Силы обороны Украины всем необходимым. Для этого нужны четкие и системные решения. Нужны дроны? Значит, дроны. Нужны новые технологии? Значит, запускаем Brave1 и делаем Технологическую ставку", – написал Федоров.

Он напомнил, что президент Владимир Зеленский поручил поставить на фронт миллион дронов в год, но "Силы обороны уже получили гораздо больше".

Федоров сообщил, что государство продолжит поставлять дроны на фронт, поскольку система уже работает, а команда Минцифры будет масштабировать наработки в этой сфере на другие аспекты технологической войны. Другие институты также выполняют свои задачи для общей цели.

Он подчеркнул, что искусственные скандалы, обвинения или слухи только играют на руку врагам. Все институты, в частности, Минцифра, Минобороны, Генштаб и Офис президента, имеют единственную цель – защиту Украины. Единство остается приоритетом, и его следует сохранять, избегая раздора или необоснованных сенсаций.

25 октября 2024 года Зеленский поручил разработать Технологическую ставку, наибольшим приоритетом которой станут беспилотники.

19 ноября он поставил задачу украинским производителям изготовить сотни крылатых ракет и тысячи дальнобойных дронов.