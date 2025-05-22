Россия атаковала Константиновку и Райгородок в Донецкой области – погибли два человека
Последствия обстрела РФ в Донецкой области (Фото: Донецкая областная прокуратура)

22 мая Россия нанесла артиллерийский удар по Константиновке и атаковали дроном-камикадзе Райгородок в Донецкой области. В результате обстрелов погибли две женщины 54 и 51 лет, сообщает Донецкая областная прокуратура.

Около 07:30 русские войска обстреляли Константиновку из ствольной артиллерии. В результате прямого попадания снаряда по жилому дому погибла 54-летняя женщина.

Ее 27-летняя дочь получила минно-взрывную травму, открытую черепно-мозговую травму, а также ранения головы, шеи и ног.

Наслідки обстрілу РФ на Донеччині (Фото: Донецька обласна прокуратура)
Последствия обстрела РФ в Донецкой области (Фото: Донецкая областная прокуратура)

В 10:35 российские оккупанты направили БпЛА "Ланцет" на Райгородок Краматорского района. Они попали вблизи местного магазина.

Погибла 51-летняя продавщица киоска. Жительница 39 лет, которая торговала на рынке, доставлена в больницу с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями.

Расстояние от Константиновки до линии фронта – около 12 км, от Райгородка – более 27 км.

Атаковані РФ населені пункти (Фото: Deepstate)
Атакованные РФ населенные пункты (Фото: Deepstate)
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