Россия атаковала Константиновку и Райгородок в Донецкой области – погибли два человека
22 мая Россия нанесла артиллерийский удар по Константиновке и атаковали дроном-камикадзе Райгородок в Донецкой области. В результате обстрелов погибли две женщины 54 и 51 лет, сообщает Донецкая областная прокуратура.
Около 07:30 русские войска обстреляли Константиновку из ствольной артиллерии. В результате прямого попадания снаряда по жилому дому погибла 54-летняя женщина.
Ее 27-летняя дочь получила минно-взрывную травму, открытую черепно-мозговую травму, а также ранения головы, шеи и ног.
В 10:35 российские оккупанты направили БпЛА "Ланцет" на Райгородок Краматорского района. Они попали вблизи местного магазина.
Погибла 51-летняя продавщица киоска. Жительница 39 лет, которая торговала на рынке, доставлена в больницу с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями.
Расстояние от Константиновки до линии фронта – около 12 км, от Райгородка – более 27 км.
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