Росія атакувала Костянтинівку та Райгородок на Донеччині – загинуло двоє людей, є поранені

Наслідки обстрілу РФ на Донеччині (Фото: Донецька обласна прокуратура)

22 травня Росія завдала артилерійського удару по Костянтинівці та атакували дроном-камікадзе Райгородок на Донеччині. Внаслідок обстрілів загинули дві жінки 54 та 51 років, повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Близько 07:30 російські війська обстріляли Костянтинівку зі ствольної артилерії. Унаслідок прямого влучання снаряда по житловому будинку загинула 54-річна жінка.

Її 27-річна донька зазнала мінно-вибухової травми, відкритої черепно-мозкової травми, а також поранень голови, шиї та ніг.

Наслідки обстрілу РФ на Донеччині (Фото: Донецька обласна прокуратура)

О 10:35 російські окупанти скерували БпЛА "Ланцет" на Райгородок Краматорського району. Вони влучили поблизу місцевої крамниці.

Загинула 51-річна продавчиня кіоску. Жительку 39 років, яка торгувала на ринку, доставлено до лікарні з мінно-вибуховою травмою та осколковими пораненнями.

Відстань від Костянтинівки до лінії фронту – близько 12 км, від Райгородка – понад 27 км.

Атаковані РФ населені пункти (Фото: Deepstate)

17 травня росіяни вбили людину та поранили вісьмох осіб під час обстрілів Донецької області.

У ніч проти 19 травня РФ атакувала Україну 112 ударними безпілотниками типу Shahed і дронами-імітаторами різних типів. ППО знешкодила 76.