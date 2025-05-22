Росія атакувала Костянтинівку та Райгородок на Донеччині – загинуло двоє людей, є поранені
22 травня Росія завдала артилерійського удару по Костянтинівці та атакували дроном-камікадзе Райгородок на Донеччині. Внаслідок обстрілів загинули дві жінки 54 та 51 років, повідомляє Донецька обласна прокуратура.
Близько 07:30 російські війська обстріляли Костянтинівку зі ствольної артилерії. Унаслідок прямого влучання снаряда по житловому будинку загинула 54-річна жінка.
Її 27-річна донька зазнала мінно-вибухової травми, відкритої черепно-мозкової травми, а також поранень голови, шиї та ніг.
О 10:35 російські окупанти скерували БпЛА "Ланцет" на Райгородок Краматорського району. Вони влучили поблизу місцевої крамниці.
Загинула 51-річна продавчиня кіоску. Жительку 39 років, яка торгувала на ринку, доставлено до лікарні з мінно-вибуховою травмою та осколковими пораненнями.
Відстань від Костянтинівки до лінії фронту – близько 12 км, від Райгородка – понад 27 км.
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