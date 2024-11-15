Россия атаковала ракетами и дронами: ПВО сбила 26 целей, большинство – в Одесской области

Работа ПВО (Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского)

В ночь на 15 ноября россияне атаковали украинские регионы авиационными ракетами и ударными беспилотниками. Силы противовоздушной обороны сбили большую часть вражеских целей. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

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Оккупанты нанесли удар по Одесской области двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 с акватории Черного моря, а также атаковали 29 ударными БпЛА из районов российского Приморско-Ахтарска и временно оккупированного Крыма.

По состоянию на 08:30 подтверждено сбивание одной ракеты и 25 беспилотников. Большинство воздушных целей сбито в Одесской области. ПВО также работала в Николаевской, Кировоградской и Тернопольской областях.

В результате вражеской атаки в Одессе повреждены дома, автомобили и имущество граждан, пострадавшим оказывается помощь, отметили в ВС.

11 ноября Россия запускала по Украине две авиаракеты и 74 беспилотника. Силы ПВО сбили 41 цель.

14 ноября в результате атаки на Одессу погибла женщина, также есть пострадавшие, в том числе ребенок.