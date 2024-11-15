Росія атакувала ракетами й дронами: ППО збила 26 цілей, більшість – в Одеській області

Робота ППО (Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського)

У ніч проти 15 листопада росіяни атакували українські регіони авіаційними ракетами й ударними безпілотниками. Сили протиповітряної оборони збили більшість ворожих цілей. Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.

Окупанти завдали удару по Одеській області двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з акваторії Чорного моря, а також атакували 29 ударними БпЛА із районів російського Приморсько-Ахтарська та тимчасово окупованого Криму.

Станом на 08:30 підтверджено збиття однієї ракети та 25 безпілотників. Переважну більшість повітряних цілей збито в Одеській області. Також ППО працювала у Миколаївській, Кіровоградській та Тернопільській областях.

Внаслідок ворожої атаки в Одесі пошкоджено будинки, автомобілі та майно громадян, постраждалим надається допомога, зазначили в ПС.

11 листопада Росія запускала по Україні дві авіаракети та 74 безпілотники. Сили ППО збили 41 ціль.

14 листопада унаслідок атаки на Одесу загинула жінка, також є постраждалі, зокрема дитина.