Россия атаковала Украину 200 "шахедами". Есть попадания в семи локациях
В ночь на 15 июля Россия атаковала Украину 267 дронами, около 200 из которых – "шахеды". Силами противовоздушной обороны были уничтожены 178 беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Военно-воздушных силах.
С 16:30 14 июля до утра 15 июля российская армия наносила массированный удар дронами.
По состоянию на 13:00 силами противовоздушной обороны сбито 178 дронов на севере, юге, востоке и в центре страны. Кроме того, 66 имитационных дронов потеряли связь/были подавлены средствами РЭБ.
Зафиксировано попадание 23 БпЛА в семь локаций, а также падение сбитых (обломки) в девяти локациях.
С вечера 14 июля до полудня 15 июля Россия атаковала Запорожье ударными беспилотниками из-за чего в областном центре более 17 часов почти непрерывно звучала воздушная тревога.
Также российская армия ударила по медицинскому учреждению в Сумской области. В результате обстрела пострадал ребенок.
Также в Харьковской области в результате атаки дронов вспыхнули пожары в нескольких населенных пунктах. Наиболее пострадал Купянский район, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
В результате нападения пострадала 68-летняя женщина, ее состояние уточняется.
- В ночь на 14 июля Россия атаковала Украину 136 дронами и четырьмя ракетами. Система противовоздушной обороны уничтожила более 60 беспилотников.
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