Россия атаковала Украину 200 "шахедами". Есть попадания в семи локациях

В результате обстрела зафиксировано попадание 23 беспилотников в семь населенных пунктов

ППО (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

В ночь на 15 июля Россия атаковала Украину 267 дронами, около 200 из которых – "шахеды". Силами противовоздушной обороны были уничтожены 178 беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Военно-воздушных силах.

С 16:30 14 июля до утра 15 июля российская армия наносила массированный удар дронами.

По состоянию на 13:00 силами противовоздушной обороны сбито 178 дронов на севере, юге, востоке и в центре страны. Кроме того, 66 имитационных дронов потеряли связь/были подавлены средствами РЭБ.

Зафиксировано попадание 23 БпЛА в семь локаций, а также падение сбитых (обломки) в девяти локациях.

С вечера 14 июля до полудня 15 июля Россия атаковала Запорожье ударными беспилотниками из-за чего в областном центре более 17 часов почти непрерывно звучала воздушная тревога.

Также российская армия ударила по медицинскому учреждению в Сумской области. В результате обстрела пострадал ребенок.

Также в Харьковской области в результате атаки дронов вспыхнули пожары в нескольких населенных пунктах. Наиболее пострадал Купянский район, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

В результате нападения пострадала 68-летняя женщина, ее состояние уточняется.