Росія атакувала Україну 200 "шахедами". Є влучання у семи локаціях

ППО (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

У ніч на 15 липня Росія атакувала Україну 267 дронами, близько 200 з яких "шахеди". Протиповітряна оборона знешкодила 178 БпЛА, повідомили в Повітряних силах.

З 16:30 14 липня і до ранку 15 липня російська армія завдавала масованого удару дронами.

Станом на 13:00 протиповітряною обороною збито 178 дронів на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Крім того, 66 дронів-імітаторів – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання 23 БпЛА у семи локаціях, а також падіння збитих (уламки) на девʼяти локаціях.

З вечора 14 липня і до опівдня 15 липня Росія атакувала Запоріжжя ударними безпілотниками, через що в обласному центрі понад 17 годин майже безперервно лунала повітряна тривога.

Також російська армія вдарила по медзакладу на Сумщині. Внаслідок обстрілу постраждала дитина.

Також у Харківській області внаслідок атаки дронів спалахнули пожежі у кількох населених пунктах. Найбільше постраждав Куп’янський район, повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

Унаслідок атаки постраждала 68-річна жінка, її стан уточнюється.