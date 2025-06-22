Россия атаковала Украину Искандерами и дронами: уничтожена станция скорой помощи – фото

Атака Одесской области (Фото: Фото: t.me/odeskaODA)

Россия в ночь на 22 июня атаковала Украину двумя ракетами Искандер-М/KN-23 и 47 дронами. Обезвредить удалось 28 беспилотников, сообщили в воздушных силах Украины.

Враг запускал ракеты из Воронежской и Ростовской областей, а дроны – из районов Курска и Приморско-Ахтарска. Также оккупанты ударили зенитной управляемой ракетой С-300 из временно оккупированной Донецкой области.

Основное направление удара – Черниговская область.

По состоянию на 09:00 обезврежено 28 БпЛА на севере, востоке и юге страны: 18 были сбиты, а 10 – локационно утрачены/подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в семи локациях, в частности, в Черниговской, Сумской и Одесской областях.

В Одесской области враг атаковал Белгород-Днестровский район, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер. По его данным, враг уничтожил станцию экстренной медицинской помощи. Выведены из строя семь санитарных автомобилей, шесть из них разбиты, одна карета скорой сгорела полностью.

"Станция обслуживала город Белгород-Днестровский и четыре окрестных поселка. Итого около 65 000 жителей. Сейчас маршруты пересмотрены. Экстренную медицинскую помощь населению будут оказывать бригады, которые размещены в других пунктах постоянного базирования", – отметил Кипер.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС