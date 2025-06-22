Росія атакувала Україну Іскандерами та дронами: знищено станцію швидкої під Одесою – фото

Атака Одеської області (Фото: Фото: t.me/odeskaODA)

Росія в ніч проти 22 червня атакувала Україну двома ракетами Іскандер-М/KN-23 та 47 дронами. Знешкодити вдалося 28 беспілотників, повідомили в Повітряних силах України.

Ворог запускав ракети з Воронезької та Ростовської областей, а дрони – з районів Курська та Приморсько-Ахтарська. Також окупанти вдарили зенітною керованою ракетою С-300 з тимчасово окупованої Донецької області.

Основний напрямок удару – Чернігівська область.

Станом на 09:00 знешкоджено 28 БпЛА на півночі, сході та півдні країни: 18 були збиті, а 10 – локаційно втрачені/подавлені засобами радіоелектронної боротьби.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у семи локаціях, зокрема у Чернігівській, Сумській та Одеській областях.

В Одеській області ворог атакував Білгород-Дністровський район, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його даними, ворог знищив станцію екстреної медичної допомоги. Виведені з ладу сім санітарних авто, шість із них них потрощені, одна карета швидкої згоріла повністю.

"Станція обслуговувала місто Білгород-Дністровський та чотири навколишніх селища. Разом близько 65 000 жителів. Наразі маршрути переглянуто. Екстрену медичну допомогу населенню будуть надавати бригади, які розміщені в інших пунктах постійного базування", – зазначив Кіпер.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС