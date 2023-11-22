Россия атаковала Украину "шахедами". Взрывы были в Староконстантинове, начался пожар
Российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 22 ноября. О движении групп беспилотников в разных областях сообщали в командовании Воздушных сил.
Военные заявляли о "шахедах" в центральных, южных и западных областях.
Заместитель начальника Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин писал о работе противовоздушной обороне в Хмельницком районе.
По его словам, обломки сбитого БПЛА упали во дворе частного дома, пострадало хозяйственное нежилое помещение, начался пожар, работали спасатели и другие службы.
Обошлось без пострадавших и погибших.
Также местные паблики сообщали о взрывах в Житомирской области, глава ОВА Виталий Бунечко поблагодарил воинов ПВО за работу.
- Вечером 21 ноября Россия ударила по одному из районов Запорожья, взрывная волна повредила частные дома.
- Силы обороны юга заявили, что над Черным морем был сбит редкий иранский беспилотник Mohajer-6, который Россия направила в Одесскую область.
- В течение дня 21 ноября российские захватчики атаковали Одесскую область противорадиолокационными ракетами Х-31П.
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