Россия атаковала Украину "шахедами". Взрывы были в Староконстантинове, начался пожар

Российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 22 ноября. О движении групп беспилотников в разных областях сообщали в командовании Воздушных сил.

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Военные заявляли о "шахедах" в центральных, южных и западных областях.

Заместитель начальника Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин писал о работе противовоздушной обороне в Хмельницком районе.

По его словам, обломки сбитого БПЛА упали во дворе частного дома, пострадало хозяйственное нежилое помещение, начался пожар, работали спасатели и другие службы.

Обошлось без пострадавших и погибших.

Также местные паблики сообщали о взрывах в Житомирской области, глава ОВА Виталий Бунечко поблагодарил воинов ПВО за работу.

Вечером 21 ноября Россия ударила по одному из районов Запорожья, взрывная волна повредила частные дома.

Силы обороны юга заявили, что над Черным морем был сбит редкий иранский беспилотник Mohajer-6, который Россия направила в Одесскую область.

В течение дня 21 ноября российские захватчики атаковали Одесскую область противорадиолокационными ракетами Х-31П.

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