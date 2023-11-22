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Россия атаковала Украину "шахедами". Взрывы были в Староконстантинове, начался пожар

Цей матеріал також доступний українською
22.11.2023, 06:16
Россия атаковала Украину
Дрон-камикадзе Shahed-136 (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 22 ноября. О движении групп беспилотников в разных областях сообщали в командовании Воздушных сил.

Военные заявляли о "шахедах" в центральных, южных и западных областях.

Заместитель начальника Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин писал о работе противовоздушной обороне в Хмельницком районе.

По его словам, обломки сбитого БПЛА упали во дворе частного дома, пострадало хозяйственное нежилое помещение, начался пожар, работали спасатели и другие службы.

Обошлось без пострадавших и погибших.

Также местные паблики сообщали о взрывах в Житомирской области, глава ОВА Виталий Бунечко поблагодарил воинов ПВО за работу.

  • Вечером 21 ноября Россия ударила по одному из районов Запорожья, взрывная волна повредила частные дома.
  • Силы обороны юга заявили, что над Черным морем был сбит редкий иранский беспилотник Mohajer-6, который Россия направила в Одесскую область.
  • В течение дня 21 ноября российские захватчики атаковали Одесскую область противорадиолокационными ракетами Х-31П.

Смотрите также: Олещук показал, как ночью украинский зенитчик впервые сбил "шахед" над Одессой – видео

Дмитрий Гриниченко
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