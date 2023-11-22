Росія атакувала Україну "шахедами". Вибухи були у Старокостянтинові, почалася пожежа

Російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 22 листопада. Про рух груп безпілотників у різних областях повідомляли у командуванні Повітряних сил.

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Військові заявляли про "шахеди" у центральних, південних та західних областях.

Заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін писав про роботу протиповітряної оборони у Хмельницькому районі.

За його словами, уламки збитого БПЛА впали у дворі приватного будинку, постраждало господарське нежитлове приміщення, почалася пожежа, працювали рятувальники та інші служби.

Обійшлося без постраждалих та загиблих.

Також місцеві паблики повідомляли про вибухи на Житомирщині, голова ОВА Віталій Бунечко подякував воїнам ППО за роботу.

Увечері 21 листопада Росія вдарила в один із районів Запоріжжя, вибухова хвиля пошкодила приватні будинки.

Сили оборони півдня заявили , що над Чорним морем було збито рідкісного іранського безпілотника Mohajer-6, який Росія направила до Одеської області.

Протягом дня 21 листопада російські загарбники атакували Одеську область протирадіолокаційними ракетами Х-31П.

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