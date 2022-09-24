UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия бьет по дамбам, чтобы попробовать сорвать наступление ВСУ — британская разведка

Цей матеріал також доступний українською
24.09.2022, 09:28
Россия бьет по дамбам, чтобы попробовать сорвать наступление ВСУ — британская разведка - Фото
Печенежское водохранилище (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты наносят удары по дамбам, чтобы попробовать сорвать продвижение Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Разведчики упоминают удары россиян баллистическими ракетами по дамбе на Печенежском водохранилище на реке Северский Донец и Карачуновской дамбе на реке Ингулец в Кривом Роге. 

Отмечается, что ВСУ продвигаются вперед на юг от мест ударов вдоль обеих рек, а российские командиры обеспокоены своими оперативными неудачами, из-за чего, вероятно, пытаются нанести удар по шлюзам плотин, чтобы затопить военные контроль-пропускные пункты украинских войск. 

Маловероятно, что атаки вызвали значительный сбой в украинских операциях из-за большого расстояния между поврежденными плотинами и зонами боевых действий, резюмировали британцы. 

Читайте также: Укргидроэнерго о возможном ударе ракетами по Киевской ГЭС: Плотину разрушить не так просто 

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война британская разведка прорыв дамбы
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 