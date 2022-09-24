Россия бьет по дамбам, чтобы попробовать сорвать наступление ВСУ — британская разведка
Российские оккупанты наносят удары по дамбам, чтобы попробовать сорвать продвижение Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.
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Разведчики упоминают удары россиян баллистическими ракетами по дамбе на Печенежском водохранилище на реке Северский Донец и Карачуновской дамбе на реке Ингулец в Кривом Роге.
Отмечается, что ВСУ продвигаются вперед на юг от мест ударов вдоль обеих рек, а российские командиры обеспокоены своими оперативными неудачами, из-за чего, вероятно, пытаются нанести удар по шлюзам плотин, чтобы затопить военные контроль-пропускные пункты украинских войск.
Маловероятно, что атаки вызвали значительный сбой в украинских операциях из-за большого расстояния между поврежденными плотинами и зонами боевых действий, резюмировали британцы.
- В середине сентября оккупанты трижды били ракетами по гидроузлу на Карачуновском водохранилище у Кривого Рога, чтобы спровоцировать разлив реки Ингулец для замедления контрнаступления ВСУ на южном фронте.
- 20 сентября российская армия продолжила наносить ракетные удары по дамбе на Печенежском водохранилище восточнее Харькова. Об угрозе разрушения врагом гидроузла и возникновения чрезвычайной ситуации заявил печенежский поселковый голова Александр Гусаров.
- Генштаб сообщил о "безуспешной" попытке россиян разрушить эту дамбу.
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