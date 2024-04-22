Россия второй раз за день ударила по Харькову: загорелась птицефабрика

Поздно вечером 22 апреля оккупанты в очередной раз атаковали ракетами

Харьков (Иллюстративный скриншот)

Поздно вечером 22 апреля Россия в очередной раз наносит удары по Харькову. На момент публикации новости тревога объявлена почти по всей стране – кроме западных регионов.

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"Харьков. Оккупанты наносят удары! Находитесь в укрытиях", – написал в 22:20 глава областной военной администрации Олег Синегубов.

К вечеру 22 апреля Россия уже била по Харькову: попала в телебашню. Удар был нанесен около 16:30 – по предварительным данным, ракетой Х-59.

ДОПОЛНЕНО В 22:55. Синегубов сообщил, что в 22:37 оккупанты ударили по Харьковскому району, тип ракет устанавливают правоохранители.

"Предварительно – есть возгорание на территории птицефабрики. О пострадавших информация не поступала", – сообщил глава ОВА.

20 апреля российская армия ударила по многоэтажке в Волчанске Харьковской области.

Вечером 21 апреля в пригороде Харькова раздался взрыв, 19-летний мужчина получил ранения.

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