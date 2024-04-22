Росія вдруге за день вгатила по Харкову: загорілась птахофабрика

Харків (Ілюстративний скриншот)

Пізно ввечері 22 квітня Росія вчергове завдає ударів по Харкову. На момент публікації новини тривогу оголошено майже по всій країні – крім західних регіонів.

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"Харків. Окупанти завдають ударів! Перебувайте в укриттях", – написав о 22:20 очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Надвечір 22 квітня Росія вже била по Харкову: влучила у телевежу. Удар було завдано близько 16:30 – за попередніми даними, ракетою Х-59.

ДОПОВНЕНО О 22:55. Синєгубов повідомив, що о 22:37 окупанти вдарили по Харківському району, тип ракет встановлюють правоохоронці.

"Попередньо – є загорання на території птахофабрики. Про постраждалих інформація не надходила", – повідомив очільник ОВА.

20 квітня російська армія вдарила по багатоповерхівці у Вовчанську Харківської області.

Ввечері 21 квітня у передмісті Харкова пролунав вибух, 19-річний чоловік отримав поранення.

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