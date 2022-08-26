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Россия девять раз обстреляла Днепропетровскую область ракетами, РСЗО и артиллерией — фото

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26.08.2022, 08:47
Россия девять раз обстреляла Днепропетровскую область ракетами, РСЗО и артиллерией — фото - Фото
Последствия обстрела Днепропетровской области (Фото: Валентин Резниченко/Telegram)

Российские оккупанты девять раз обстреляли Днепропетровскую область ракетами, полевой артиллерией и реактивными системами залпового огня. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

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По его словам, под удар противника попали Никопольский, Синельниковский и Криворожский районы региона. Никопольский район обстреляли пять раз за ночь из РСЗО "Град" и ствольной артиллерии.

В Никополе повреждены около десяти частных домов, школа и санаторий. Перебита линия электропередач, до 1000 человек остались без света. Пострадавших нет. 

В Марганецкую громаду прилетело пять снарядов из "Градов", а в Червоногригоровскую — девять снарядов из тяжелой артиллерии. Обошлось без разрушений и пострадавших.

Синельниковский район подвергся ракетному обстрелу двух громад, в одной есть разрушение на сельскохозяйственном предприятии, в другой — на автодорожном, загорелся ангар с техникой. 

В Криворожском районе противник обстрелял Зеленодольскую и Широковскую громады, есть разрушения, без раненных. 

Последствия обстрела Днепропетровской области (Фото: Валентин Резниченко/Telegram)

Последствия обстрела Днепропетровской области (Фото: Валентин Резниченко/Telegram)

Последствия обстрела Днепропетровской области (Фото: Валентин Резниченко/Telegram)

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Дмитрий Гриниченко
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