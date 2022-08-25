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"Образцовое зверство": Блинкен и Боррель осудили ракетный удар РФ по вокзалу в Чаплино

Цей матеріал також доступний українською
25.08.2022, 14:50
Последствия удара по Чаплино (Фото: Оперативный ВСУ/Telegram)

Ракетный удар России по мирным людям на железнодорожной станции Чаплино продолжает цепочку российских зверств. Об этом заявил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен в Twitter.

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"Ракетный удар России по вокзалу, полному мирных жителей, соответствует образцу зверств. Мы вместе с партнерами со всего мира продолжим поддерживать Украину и добиваться привлечения к ответственности российских властей", – написал Блинкен.

Верховный представитель Европейского Союза Жозеп Боррель также заявил, что ЕС решительно осуждает "новое гнусное нападение России на мирных жителей в Чаплино в День Независимости Украины" и подчеркивает, что "виновные в российском ракетном терроре будут привлечены к ответственности".

Сегодня утром стало известно, что число погибших 24 августа в результате российского ракетного удара по Чаплино Днепропетровской области достигло 25 человек, двое из них – дети. Под завалами дома погиб 11-летний мальчик, еще один шестилетний ребенок сгорел в машине возле железнодорожной станции. 31 человек получили ранения.

Читайте также: В Украине за День Независимости прозвучало 182 воздушных тревоги — карта по областям 

Сергей Бережной
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погибшие ракетный удар Жозеп Боррель Энтони Блинкен чаплино
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