"Образцовое зверство": Блинкен и Боррель осудили ракетный удар РФ по вокзалу в Чаплино
Ракетный удар России по мирным людям на железнодорожной станции Чаплино продолжает цепочку российских зверств. Об этом заявил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен в Twitter.
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"Ракетный удар России по вокзалу, полному мирных жителей, соответствует образцу зверств. Мы вместе с партнерами со всего мира продолжим поддерживать Украину и добиваться привлечения к ответственности российских властей", – написал Блинкен.
Верховный представитель Европейского Союза Жозеп Боррель также заявил, что ЕС решительно осуждает "новое гнусное нападение России на мирных жителей в Чаплино в День Независимости Украины" и подчеркивает, что "виновные в российском ракетном терроре будут привлечены к ответственности".
Сегодня утром стало известно, что число погибших 24 августа в результате российского ракетного удара по Чаплино Днепропетровской области достигло 25 человек, двое из них – дети. Под завалами дома погиб 11-летний мальчик, еще один шестилетний ребенок сгорел в машине возле железнодорожной станции. 31 человек получили ранения.
- В День Независимости Украины, оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина обязательно заставит оккупантов ответить за все, что они натворили, и обязательно вышвырнет захватчиков со своей земли.
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