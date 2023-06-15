UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия готовит дезинформацию, якобы у украинского руководства "есть" паспорта РФ – СБУ

Цей матеріал також доступний українською
15.06.2023, 10:37
Россия готовит дезинформацию, якобы у украинского руководства
ФСБ (Фото: EPA)

Российские спецслужбы готовят новые провокации против представителей Cил обороны и безопасности Украины. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По оперативным данным СБУ сотрудники Пятой службы Федеральной службы безопасности РФ планируют ряд информационно-психологических операций против Украины.

В частности, в эти ИПСО должна войти дезинформация о наличии гражданства РФ у украинских государственных деятелей, руководства Сил обороны и безопасности и их семей, а также других должностных лиц.

Для создания "правдоподобности" и "доказательной базы" ФСБ использует внесение в государственные реестры РФ соответствующих записей и подделку документов украинских государственных деятелей и представителей Сил обороны.

СБУ утверждает, что старт этого ИПСО в украинском информационном пространстве запланирован на "ближайшее время".

"Не имея успехов на поле боя, враг стремится любыми методами подорвать психоэмоциональное состояние украинских воинов на передовой и дестабилизировать ситуацию в стране", – говорится в сообщении Службы.

  • 12 июня 2023 года СБУ опубликовало видео допроса сотрудника ФСБ, руководившего заградительным отрядом российских оккупантов.
  • 14 июня СБУ сообщила о подозрении Александру Дугину, идеологу "русского мира" и российского диктатора Путина.

Читайте также: Бойцы "Альфы" СБУ уничтожили 150 оккупантов и 58 единиц техники за неделю – видео с дронов

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнасбуфсбинформационно-психологическая операцияипсо
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 