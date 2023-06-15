Россия готовит дезинформацию, якобы у украинского руководства "есть" паспорта РФ – СБУ
Российские спецслужбы готовят новые провокации против представителей Cил обороны и безопасности Украины. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
По оперативным данным СБУ сотрудники Пятой службы Федеральной службы безопасности РФ планируют ряд информационно-психологических операций против Украины.
В частности, в эти ИПСО должна войти дезинформация о наличии гражданства РФ у украинских государственных деятелей, руководства Сил обороны и безопасности и их семей, а также других должностных лиц.
Для создания "правдоподобности" и "доказательной базы" ФСБ использует внесение в государственные реестры РФ соответствующих записей и подделку документов украинских государственных деятелей и представителей Сил обороны.
СБУ утверждает, что старт этого ИПСО в украинском информационном пространстве запланирован на "ближайшее время".
"Не имея успехов на поле боя, враг стремится любыми методами подорвать психоэмоциональное состояние украинских воинов на передовой и дестабилизировать ситуацию в стране", – говорится в сообщении Службы.
- 12 июня 2023 года СБУ опубликовало видео допроса сотрудника ФСБ, руководившего заградительным отрядом российских оккупантов.
- 14 июня СБУ сообщила о подозрении Александру Дугину, идеологу "русского мира" и российского диктатора Путина.
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