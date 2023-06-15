Росія готує дезінформацію, нібито українське керівництво "має" паспорти РФ – СБУ

Російські спецслужби готують нові провокації проти представників Сил оборони та безпеки України. Про це повідомляє Служба безпеки України.

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За оперативними даними СБУ, співробітники П'ятої служби Федеральної служби безпеки РФ планують низку інформаційно-психологічних операцій проти України.

Зокрема, у ці ІПСО має увійти дезінформація щодо буцімто наявності громадянства РФ в українських державних діячів, керівництва Сил оборони і безпеки та їхніх родин, а також інших посадових осіб.

Для створення "правдоподібності" та "доказової бази" ФСБ використовує внесення до державних реєстрів РФ відповідних записів та підробку документів українських державних діячів та представників Сил оборони.

СБУ стверджує, що старт цього ІПСО в українському інформаційному просторі запланований на "найближчий час".

"Не маючи успіхів на полі бою, ворог прагне будь-якими методами підірвати психологічно-емоційний стан українських воїнів на передовій та дестабілізувати ситуацію в країні", – йдеться у повідомленні Служби.

12 червня 2023 року СБУ опублікувало відео допиту співробітника ФСБ, котрий керував загороджувальним загоном російських окупантів.

14 червня СБУ повідомила про підозру Олександру Дугіну, ідеологу "русского мира" та російського диктатора Путіна.

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