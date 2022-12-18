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Россия хочет поднять боевой дух армии певцами, актерами и циркачами — британская разведка

Цей матеріал також доступний українською
18.12.2022, 08:37
Россия хочет поднять боевой дух армии певцами, актерами и циркачами — британская разведка - Фото
"Фронтовая творческая бригада" РФ (Фото: ресурс оккупантов)

В России хотят поднять боевой дух армии при помощи оперных певцов, актеров и артистов цирка — это практика времен СССР. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

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Разведчики обращают внимание на пропагандистское сообщение Минобороны РФ от 14 декабря о создании двух "фронтовых творческих бригад" для поднятия боевого духа участников войны против Украины. 

Российская пропаганда заявляла, что в ряды "творческих бригад" войдут оперные певцы, актеры и артисты цирка — это следует за недавней кампанией Минобороны России, направленной на поощрение населения к безвозмездной передаче музыкальных инструментов военным.

Британцы отмечают, что военная музыка и развлечения для войск имеют долгую историю во многих армиях, но в России они тесно переплетены с концепцией идеологического воспитания времен СССР. 

Слабый моральный дух почти наверняка продолжает оставаться одной из главных проблем российской армии, однако опасения солдат связаны в первую очередь с высокими потерями, плохим руководством и оплатой труда, нехваткой оборудования и боеприпасов, а также отсутствием ясных целей войны — усилия "творческих бригад" вряд ли нивелируют это, резюмировали в сводке.

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Дмитро Гриниченко
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армия России война пропаганда британская разведка
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