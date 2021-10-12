"Россия хочет уйти от ответа". Украина в Гааге начала выступать по делу о захвате моряков

Россия пытается избежать ответственности в деле о захвате украинских моряков и кораблей. Украина приведет в Гааге аргументы, доказывающие нарушение Россией международного морского права. Об этом заявила директор департамента международного права МИД Оксана Золотарева во вступительном слове на слушаниях Арбитражного суда в Гааге по делу о захвате Россией трех украинских военных кораблей и их экипажей, передает пресс-служба МИД.

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Золотарева отметила, что Россия нарушила основополагающий принцип морского права: иммунитет военных кораблей, который гарантирует конвенция ООН по морскому праву.

"Россия не хочет, чтобы этот арбитраж рассматривал дело Украины. Россия стремится уйти от решения спора по конвенции ООН по морскому праву, даже несмотря на то, что дала свое согласие на это", – сказала украинский дипломат.

Она сказала, что Украина приведет аргументы в пользу отклонения попыток России избежать ответственности, ведь они не основываются на действующих принципах международного права.

Как подчеркнула Золотарева, Россия непоследовательна в своих утверждениях.

"Когда Россия только арестовала наши суда, она опиралась на конвенцию ООН по морскому праву для оправдания своих действий. Однако сейчас Россия настаивает на том, что ее действия не подпадают под регулирование конвенции. Единственное, в чем Россия последовательна, так это в стремлении избежать ответственности за свои действия", – отметила Золотарева.

Дипломат рассказала, кто будет представлять аргументы Украины в суде.

Сначала выступит Марне Чик, которая докажет, что этот спор не касается военной деятельности, а потому не подпадает под исключения из сферы юрисдикции. Украина заявляет, что Россия нарушила иммунитет ее военно-морских судов. Иск Украины касается незаконной попытки применения уголовной юрисдикции против кораблей, которые наделены иммунитетом от такой юрисдикции. Этот спор не подпадает под исключение конвенции по военной деятельности.

Профессор Альфред Соонс докажет, что требования Украины о нарушениях иммунитета подпадают под сферу действия конвенции, поскольку нарушение Россией иммунитета имели место в исключительной экономической зоне в Черном море.

Профессор Жан-Марк Тувенен докажет, что арбитражный суд также обладает юрисдикцией в отношении спора между сторонами о нарушении Россией приказа о мерах и обострения спора. Он будет говорить о несоблюдении Россией приказа Трибунала в Гамбурге в мае 2019-го освободить военные корабли и военнослужащих Украины.

Дэвид Зайонтс докажет, что Украина выполнила свои обязательства и приступила к обмену мнениями по решению спора, но Россия откладывала этот вопрос. Украина имела все основания начать арбитражный процесс и обратиться с ходатайством о назначении мер.

25 ноября 2018 года РФ атаковала и захватила в районе Керченского пролива в Черном море три корабля ВМС Украины и 24 моряка.

25 мая 2019-го Морской трибунал ООН обязал Кремль немедленно освободить их.

Экипаж освободили в сентябре 2019-го в рамках обмена пленными, а 17 ноября корабли начали выводить из Керчи. 19-го их передали в "угробленном" состоянии Украине.

С 11 октября 2021-го начались устные слушания в Гааге по делу о захвате украинских кораблей. Позиция России была представлена 11 октября. Украина выступает сегодня.

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Наталия Медведева

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