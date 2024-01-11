Россия хочет взять Купянск-Узловой. Готовила это на лето, теперь слышим о 15 января – ОВА

Синегубов напомнил, что Россия планирует наступление на Харьковскую область с 2021 года и штурмовые действия под Купянском продолжаются постоянно

Олег Синегубов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов, комментируя недавнюю статью британского The Telegraph о "новом полномасштабном наступлении на Купянск 15 января" заявил, что враг хочет взять Купянск-Узловой для опрокидывания войск на Донбасс. Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу LIGA.net, которое выйдет в скором времени.

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Синегубов заявил, что враг пытается взять Синьковку, поскольку ее захват откроет для него будущие перспективы для продолжения оккупации области и блокирования Купянска.

"Ниже по карте есть Купянск-Узловой, там железнодорожные маршруты, пути, развязки для отправки российских войск на территорию Донецкой области. Это основное намерение врага", – сказал он.

Глава ОВА отметил, что высшее военное руководство РФ ставило перед собой цель взять Купянск-Узловой еще летом, затем отсрочило на осень, а сейчас, напомнил Синегубов, "слышим о 15 января".

"Никаких успехов на Купянском направлении россияне не имеют, хотя атакуют очень сильно. Одно такое наступление длится две-три недели, пока наши войска не нанесут им достаточно серьезных поражений. Мы ожидаем со дня на день возобновления штурмовых действий, что произошло фактически вчера. Пока мы не понимаем, каким будет это наступление", – сказал Синегубов.

По его словам, в активные недели штурмовых действий украинские военные отражали до 15 вражеских атак на Купянском направлении. В одной такой атаке участвует около 10-20 единиц бронированной техники и около 30 личного состава.

Детальнее – в интервью Синегубова для YouTube-канала LIGA.net, которое выйдет в скором времени.

Британская газета The Telegraph написала, что российские войска якобы планируют новое "широкомасштабное наступление" на Харьковскую область 15 января. Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил в комментарии LIGA.net, что агрессор может активизироваться под Купянском, но подтвердить, что это произойдет через 10 дней, разведка не может.

Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в комментарии LIGA.net назвал материал The Telegraph "бредом".

3 января 2024 года командующий Сухопутными войсками сообщил, что захватчики продолжают интенсивные атаки в районах Купянска и Бахмута, а также ведут перегруппировку под Кременной.

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