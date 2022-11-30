Россия и Беларусь полностью изолированы, даже ОДКБ отказывается поддерживать войну — США

Россия и Беларусь полностью изолированы как государства-агрессоры, даже их союзники по военному блоку ОДКБ отказываются поддерживать их войну против Украины. Об этом сообщил представитель США в ОБСЕ Майкл Карпентер.

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По его словам, главной темой заседания министров ОБСЕ в Лодзе станет война России против Украины.

Он отметил, что РФ и Беларусь полностью изолированы, а также обратил внимание, что все их союзники по ОДКБ отказываются защищать действия России в Украине или поддерживать ее сеть пропаганды.

"Я не знаю, кто будет представлять Беларусь, учитывая кончину министра иностранных дел Макея всего несколько дней назад, но вполне возможно, что Россия на этой встрече будет в полной изоляции", — сказал Карпентер.

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Дмитро Гриниченко

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