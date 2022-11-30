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Россия и Беларусь полностью изолированы, даже ОДКБ отказывается поддерживать войну — США

Цей матеріал також доступний українською
30.11.2022, 11:17
Россия и Беларусь полностью изолированы, даже ОДКБ отказывается поддерживать войну — США - Фото
Саммит ОДКБ (Фото: EPA)

Россия и Беларусь полностью изолированы как государства-агрессоры, даже их союзники по военному блоку ОДКБ отказываются поддерживать их войну против Украины. Об этом сообщил представитель США в ОБСЕ Майкл Карпентер.

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По его словам, главной темой заседания министров ОБСЕ в Лодзе станет война России против Украины.

Он отметил, что РФ и Беларусь полностью изолированы, а также обратил внимание, что все их союзники по ОДКБ отказываются защищать действия России в Украине или поддерживать ее сеть пропаганды. 

"Я не знаю, кто будет представлять Беларусь, учитывая кончину министра иностранных дел Макея всего несколько дней назад, но вполне возможно, что Россия на этой встрече будет в полной изоляции", — сказал Карпентер.

Читайте также: Лаврова не пустили на встречу ОБСЕ. Кулеба: Нечего ему там делать, РФ имитирует переговоры 

Дмитро Гриниченко
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Россия война беларусь обсе майкл карпентер одкб
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