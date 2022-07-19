Россия изолирована от всего мира из-за войны в Украине, что бы ни говорил Путин — Госдеп
Россия оказалась в полной изоляции от остального мира, несмотря на заявления российского диктатора Владимира Путина о том, что "РФ нельзя отрезать от всего мира". Об этом заявил спикер государственного департамента США Нед Прайс на брифинге.
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По его словам, какие бы заявления ни звучали из Кремля, Россия оказалась в экономической, финансовой, политической и дипломатической изоляции от остального мира.
"Она была изолирована от остального мира именно из-за решений, которые принял Путин, в частности, решения вести эту неоправданную, незаконную, жестокую войну против народа Украины", — сказал Прайс.
По его словам, "немного удивительно" слышать от российских чиновников удивление от изоляции РФ, поскольку до 24 февраля США четко предупреждали Москву, что в случае полномасштабного вторжения в Украину Россия понесет огромные потери.
- Джо Байден считает, что Украина нанесла серьезный удар по России, которая уже платит очень высокую цену за полномасштабное вторжение.
- Также он не опасается, что со временем мир устанет от войны в Украине и перестанет ей помогать противостоять России.
- Президент США заявлял, что работа ЦРУ позволила раскрыть агрессивные планы Путина по отношению к Украине и предупредить мир о том, что он готовится напасть.
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