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Россия изолирована от всего мира из-за войны в Украине, что бы ни говорил Путин — Госдеп

Цей матеріал також доступний українською
19.07.2022, 10:59
Россия изолирована от всего мира из-за войны в Украине, что бы ни говорил Путин — Госдеп - Фото
Владимир Путин (Фото: EPA)

Россия оказалась в полной изоляции от остального мира, несмотря на заявления российского диктатора Владимира Путина о том, что "РФ нельзя отрезать от всего мира". Об этом заявил спикер государственного департамента США Нед Прайс на брифинге. 

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По его словам, какие бы заявления ни звучали из Кремля, Россия оказалась в экономической, финансовой, политической и дипломатической изоляции от остального мира. 

"Она была изолирована от остального мира именно из-за решений, которые принял Путин, в частности, решения вести эту неоправданную, незаконную, жестокую войну против народа Украины", — сказал Прайс. 

По его словам, "немного удивительно" слышать от российских чиновников удивление от изоляции РФ, поскольку до 24 февраля США четко предупреждали Москву, что в случае полномасштабного вторжения в Украину Россия понесет огромные потери. 

Читайте также: Путин бросил вызов стабильности в мире, война должна стать его поражением — Байден 

Дмитрий Гриниченко
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