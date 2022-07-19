Россия изолирована от всего мира из-за войны в Украине, что бы ни говорил Путин — Госдеп

Россия оказалась в полной изоляции от остального мира, несмотря на заявления российского диктатора Владимира Путина о том, что "РФ нельзя отрезать от всего мира". Об этом заявил спикер государственного департамента США Нед Прайс на брифинге.

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По его словам, какие бы заявления ни звучали из Кремля, Россия оказалась в экономической, финансовой, политической и дипломатической изоляции от остального мира.

"Она была изолирована от остального мира именно из-за решений, которые принял Путин, в частности, решения вести эту неоправданную, незаконную, жестокую войну против народа Украины", — сказал Прайс.

По его словам, "немного удивительно" слышать от российских чиновников удивление от изоляции РФ, поскольку до 24 февраля США четко предупреждали Москву, что в случае полномасштабного вторжения в Украину Россия понесет огромные потери.

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Дмитрий Гриниченко

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