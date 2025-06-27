Россия комбинированными ударами хочет истощить ПВО Украины, но решение уже есть – Умеров

Россия использует комбинированные удары, чтобы истощить украинскую противовоздушную оборону, однако решение для противодействия найдено. Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров, передает корреспондент LIGA.net.

Враг активизировал применение средств воздушного нападения.

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"Они используют до 500 "шахедов" за ночь и комбинируют их с баллистическими и крылатыми ракетами – чтобы измотать нашу ПВО, просчитать нашу эшелонированность, для психологического давления", – отметил министр.

По его словам, несмотря на эту тактику врага, Украина находит решения и адаптирует оборону. Уже есть "антишахедное" решение, над ним работали более трех лет.

По словам Умерова, это была постоянная интеллектуальная борьба, поскольку враг регулярно менял алгоритмы, а Украина адаптировала тактику в ответ. Однако уже найдены десятки технологических решений, десятки изделий, которые уже применяются в боевых условиях.

"Одно из этих изделий показало очень высокую эффективность, мы даже сами этого не ожидали", – отметил министр.

Он подчеркнул, что решения для противодействия вражеским дронам, что были эффективны в начале полномасштабной войны, со временем стали терять свою эффективность. Например, речь идет о мобильных огневых группах.

В настоящее время Украина внедряет "дроны-перехватчики" и другие инструменты, о которых сознательно не сообщается.

"Вся работа над противодроновыми системами – это непрерывный цикл инноваций и совершенствования", – резюмировал глава Минобороны.