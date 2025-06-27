Россия атаковала Украину восемью ракетами и более чем 360 дронами, есть попадания

Основным направлением российского удара был город Староконстантинов в Хмельницкой области

Украинская ППО (Фото: Зеленский)

В ночь на 27 июня Россия атаковала Украину 371 средством воздушного удара, из которых 365 были уничтожены. Есть прямые попадания и последствия падения обломков. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

Атака началась в 20:30 26 июня.

Россия применила 363 дрона различных типов, из которых более 200 были ударными беспилотниками типа "Шахед", а остальные – имитаторами БпЛА. Беспилотники запускали из направлений российских населенных пунктов Курск, Шаталово, Орел, Брянск и Приморско-Ахтарск.

Также страна-агрессор нанесла удар двумя аэробаллистическими ракетами Х-47 М2 "Кинжал", запущенными из Рязанской области, и шестью крылатыми ракетами "Калибр" из акватории Каспийского моря.

По предварительным данным, по состоянию на 09:30 противовоздушной обороной было уничтожено 365 средств воздушного нападения противника.

В частности, сбито 211 беспилотников различных типов и шесть ракет "Калибр". 148 БпЛА потеряны по локационны/подавлены средствами РЭБ.

Основным направлением российского удара был город Староконстантинов в Хмельницкой области.

Зафиксированы прямые попадания средств воздушного нападения противника в трех локациях, а также падение обломков в восьми локациях.

Глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин не сообщал о последствиях российской атаки на регион.

Известно, что Россия нанесла по Запорожью как минимум шесть ударов, в результате чего начались пожары, повреждены нежилые здания, промышленное предприятие и территория гаражного кооператива. Среди людей пострадавших и жертв нет.

Также Киевская областная военная администрация сообщила о последствиях атаки российских беспилотников в трех районах области.

В частности, в Фастовском районе ранения получил 62-летний мужчина. Ему оказана вся необходимая медицинская помощь на месте. От госпитализации он отказался.

В Бориспольском и Фастовском районах повреждены по одному частному дому.

В Белоцерковском районе повреждены помещение шиномонтажа и пять автомобилей.