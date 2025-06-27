Россия атаковала Украину восемью ракетами и более чем 360 дронами, есть попадания
В ночь на 27 июня Россия атаковала Украину 371 средством воздушного удара, из которых 365 были уничтожены. Есть прямые попадания и последствия падения обломков. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.
Атака началась в 20:30 26 июня.
Россия применила 363 дрона различных типов, из которых более 200 были ударными беспилотниками типа "Шахед", а остальные – имитаторами БпЛА. Беспилотники запускали из направлений российских населенных пунктов Курск, Шаталово, Орел, Брянск и Приморско-Ахтарск.
Также страна-агрессор нанесла удар двумя аэробаллистическими ракетами Х-47 М2 "Кинжал", запущенными из Рязанской области, и шестью крылатыми ракетами "Калибр" из акватории Каспийского моря.
По предварительным данным, по состоянию на 09:30 противовоздушной обороной было уничтожено 365 средств воздушного нападения противника.
В частности, сбито 211 беспилотников различных типов и шесть ракет "Калибр". 148 БпЛА потеряны по локационны/подавлены средствами РЭБ.
Основным направлением российского удара был город Староконстантинов в Хмельницкой области.
Зафиксированы прямые попадания средств воздушного нападения противника в трех локациях, а также падение обломков в восьми локациях.
Глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин не сообщал о последствиях российской атаки на регион.
Известно, что Россия нанесла по Запорожью как минимум шесть ударов, в результате чего начались пожары, повреждены нежилые здания, промышленное предприятие и территория гаражного кооператива. Среди людей пострадавших и жертв нет.
Также Киевская областная военная администрация сообщила о последствиях атаки российских беспилотников в трех районах области.
В частности, в Фастовском районе ранения получил 62-летний мужчина. Ему оказана вся необходимая медицинская помощь на месте. От госпитализации он отказался.
В Бориспольском и Фастовском районах повреждены по одному частному дому.
В Белоцерковском районе повреждены помещение шиномонтажа и пять автомобилей.
- В ночь с 24 на 25 июня российская армия нанесла удары по Запорожью из реактивной системы залпового огня. Пострадали двое мужчин 32 и 39 лет. Были повреждены частные дома.