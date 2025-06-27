Росія атакувала Україну вісьмома ракетами та понад 360 дронами, є влучання

Росія атакувала Україну вісьмома ракетами та понад 360 дронами, є влучанняоновлено
У ніч на 27 червня Росія атакувала Україну 371 засобом повітряного нападу, з яких було знешкоджено 365. Є прямі влучання та наслідки після падіння уламків. Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.
Атака почалася із 20:30 26 червня.
Росія застосувала 363 дрони різних типів, з яких понад 200 були ударними безпілотниками типу "шахед", а інші – БпЛА-імітаторами. Безпілотники запускалися з напрямків російських міст Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ та Приморсько-Ахтарськ.
Також країна-агресорка вдарила двома аеробалістичними ракетами Х-47 М2 "Кинджал", які було запущено із Рязанської області, та шістьма крилатими ракетами "Калібр" з акваторії Каспійського моря.
За попередніми даними, станом на 09:30 протиповітряною обороною знешкоджено 365 засобів повітряного нападу противника.
Зокрема, збито 211 безпілотників різних типів та шість ракет "Калібр". 148 БпЛА локаційно втрачені/подавлені РЕБ.
Основним напрямком російського удару було місто Старокостянтинів у Хмельницькій області.
Зафіксовано прямі влучання засобів повітряного нападу противника у трьох локаціях, а також падіння уламків на восьми локаціях.
Росія щонайменше шість разів вдарила по Запоріжжю, внаслідок чого почалися пожежі, пошкоджено нежитлові будівлі, промислове підприємство і територія гаражного кооперативу. Серед людей постраждалих і жертв немає.
Також про наслідки атаки російських безпілотників у трьох районах області повідомила Київська ОВА.
Зокрема, у Фастівському районі поранення отримав 62-річний чоловік. Вся необхідна медична допомога надана на місці. Від госпіталізації він відмовився.
У Бориспільському та Фастівському районах пошкоджено по одному приватному будинку.
У Білоцерківському районі пошкоджено приміщення шиномонтажу та п’ять автомобілів.
ОНОВЛЕНО ОБ 11:32. Як повідомив очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін, силами ППО в області було знищено дві крилаті ракети типу "Калібр" та 22 ворожі БпЛА типу "шахед".
Внаслідок атаки пошкоджено огорожу приватного житлового будинку та автомобіль.
- Минулої ночі, з 24 на 25 червня російська армія завдала по Запоріжжю ударів з реактивної системи залпового вогню. Поранення отримали двоє чоловіків 32 і 39 років. Посікло приватні будинки.