Росія атакувала Україну вісьмома ракетами та понад 360 дронами, є влучання

Основним напрямком російського удару було місто Старокостянтинів у Хмельницькій області

Українська ППО (Фото: Telegram Володимир Зеленський)

У ніч на 27 червня Росія атакувала Україну 371 засобом повітряного нападу, з яких було знешкоджено 365. Є прямі влучання та наслідки після падіння уламків. Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.

Атака почалася із 20:30 26 червня.

Росія застосувала 363 дрони різних типів, з яких понад 200 були ударними безпілотниками типу "шахед", а інші – БпЛА-імітаторами. Безпілотники запускалися з напрямків російських міст Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ та Приморсько-Ахтарськ.

Також країна-агресорка вдарила двома аеробалістичними ракетами Х-47 М2 "Кинджал", які було запущено із Рязанської області, та шістьма крилатими ракетами "Калібр" з акваторії Каспійського моря.

За попередніми даними, станом на 09:30 протиповітряною обороною знешкоджено 365 засобів повітряного нападу противника.

Зокрема, збито 211 безпілотників різних типів та шість ракет "Калібр". 148 БпЛА локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Основним напрямком російського удару було місто Старокостянтинів у Хмельницькій області.

Зафіксовано прямі влучання засобів повітряного нападу противника у трьох локаціях, а також падіння уламків на восьми локаціях.

Росія щонайменше шість разів вдарила по Запоріжжю, внаслідок чого почалися пожежі, пошкоджено нежитлові будівлі, промислове підприємство і територія гаражного кооперативу. Серед людей постраждалих і жертв немає.

Також про наслідки атаки російських безпілотників у трьох районах області повідомила Київська ОВА.

Зокрема, у Фастівському районі поранення отримав 62-річний чоловік. Вся необхідна медична допомога надана на місці. Від госпіталізації він відмовився.

У Бориспільському та Фастівському районах пошкоджено по одному приватному будинку.

У Білоцерківському районі пошкоджено приміщення шиномонтажу та п’ять автомобілів.

ОНОВЛЕНО ОБ 11:32. Як повідомив очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін, силами ППО в області було знищено дві крилаті ракети типу "Калібр" та 22 ворожі БпЛА типу "шахед".

Внаслідок атаки пошкоджено огорожу приватного житлового будинку та автомобіль.