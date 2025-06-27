Росія вдарила по Запоріжжю щонайменше шістьма дронами – фото і відео наслідків

Фото: Запорізька ОВА

У ніч проти 27 червня Росія вчергове атакувала Запоріжжя ударними безпілотниками, зокрема била по промисловому підприємству і гаражах. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Росіяни завдали щонайменше шість ударів БпЛА.

Внаслідок атаки почалися пожежі, пошкоджено нежитлові будівлі, промислове підприємство і територія гаражного кооперативу.

Серед людей постраждалих і жертв немає.