Росія вдарила по Запоріжжю щонайменше шістьма дронами – фото і відео наслідків
У ніч проти 27 червня Росія вчергове атакувала Запоріжжя ударними безпілотниками, зокрема била по промисловому підприємству і гаражах. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Росіяни завдали щонайменше шість ударів БпЛА.
Внаслідок атаки почалися пожежі, пошкоджено нежитлові будівлі, промислове підприємство і територія гаражного кооперативу.
Серед людей постраждалих і жертв немає.
- Запоріжжя розташоване приблизно за 30 км від фронту, тому регулярно потерпає від російських ударів. Унаслідок атаки БпЛА 18 червня у місті було знищено відділення Нової пошти.
- Загалом тоді Росія вдарила по Запоріжжю 13 "шахедами". Постраждав бізнес – зруйновано велику кількість підприємств, складські приміщення, і все це не підлягає відновленню.
- У ніч проти 25 червня російська армія вперше за тривалий час завдала по Запоріжжю ударів з реактивної системи залпового вогню.