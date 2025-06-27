Россия нанесла удар по Запорожью минимум шестью дронами – фото и видео последствий
В ночь на 27 июня Россия в очередной раз атаковала Запорожье ударными беспилотниками, в частности била по промышленному предприятию и гаражам. Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.
Россияне нанесли не менее шести ударов БпЛА.
В результате атаки начались пожары, повреждены нежилые здания, промышленное предприятие и территория гаражного кооператива.
Среди людей пострадавших и жертв нет.
- Запорожье расположено примерно в 30 км от фронта, поэтому регулярно страдает от российских ударов. В результате атаки БпЛА 18 июня в городе было уничтожено отделение "Новой почты".
- В общей сложности тогда Россия ударила по Запорожье 13 "шахедами". Пострадал бизнес – разрушено большое количество предприятий, складские помещения и все это не подлежит восстановлению.
- В ночь на 25 июня российская армия впервые за длительное время нанесла по Запорожью удары из реактивной системы залпового огня.