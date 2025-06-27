Россия нанесла удар по Запорожью минимум шестью дронами – фото и видео последствий

Фото: Запорожская ОВА

В ночь на 27 июня Россия в очередной раз атаковала Запорожье ударными беспилотниками, в частности била по промышленному предприятию и гаражам. Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

Россияне нанесли не менее шести ударов БпЛА.

В результате атаки начались пожары, повреждены нежилые здания, промышленное предприятие и территория гаражного кооператива.

Среди людей пострадавших и жертв нет.