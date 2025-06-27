Росія комбінованими ударами хоче виснажити ППО України, але вже є рішення – Умєров

Росія використовує до 500 дронів для нічних атак, але вже готове "антишахедне" рішення

Рустем Умєров (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Росія використовує комбіновані удари, щоб виснажити українську протиповітряну оборону, однак рішення для протидії знайдене. Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров, передає кореспондентка LIGA.net.

Ворог збільшив застосування засобів повітряного нападу.

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"Використовують до 500 "шахедів" за ніч і комбінують з балістичними та крилатими ракетами – для того, щоб виснажити нашу ППО, прорахувати нашу ешелонованість, для психологічного тиску", – зазначив міністр.

За його словами, попри цю тактику ворога, Україна знаходить рішення й адаптує оборону. Уже є "антишахедне" рішення, робота над яким тривала понад три роки.

За словами Умєрова, це була постійна інтелектуальна боротьба, адже ворог регулярно змінював алгоритми, а Україна адаптувала тактику у відповідь. Однак уже знайдено десятки технологічних рішень, десятки виробів, їх вже застосовуються у бойових умовах.

"Один з цих виробів показав дуже велику ефективність, ми навіть самі не очікували", – зазначив міністр.

Він наголосив, що рішення для протидії ворожим дронам, що були ефективні на початку повномасштабної війни, згодом почали втрачати ефективність. Наприклад, йдеться про мобільні вогневі групи.

Наразі Україна запроваджує "дрони-перехоплювачі" й інші інструменти, про які свідомо не розголошується.

"Уся робота над протидроновими системами – це безперервний цикл інновацій і вдосконалення", – резюмував голова Міноборони.