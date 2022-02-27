Россия лжет. Ни один боец ВСУ не сложил оружие – Синегубов

Ни один боец Вооруженных сил Украины не сложил оружие, заявил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, пишет Госспецсвязи.

Так он отреагировал на российский фейк о том, что в Харьковской области задержан 302-й зенитный полк.

"Это фейк! Россия пытается поколебать веру в наши силы. Но ничего не получится!", – заявил Синегубов.

И добавил: "Все украинские военные на своих боевых позициях. Защищаем родную Харьковщину и уничтожаем врага".

Утром 27 февраля российская техника заехала в Харьков, в центральной части города идут бои. Боемашины оккупанта горят.

Катерина Амеліна

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