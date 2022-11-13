Россия массированно обстреляла Никополь. Десятки домов повреждены, есть раненые — фото
Российские оккупанты массированно обстреливали Никополь в ночь на 13 ноября из реактивной и ствольной артиллерии — есть двое раненых и десятки поврежденных домов. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
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По его словам, россияне обстреливали Никопольскую и Марганецкую общины из реактивных систем залпового огня "Град" и ствольной артиллерии — в сам Никополь прилетело почти 40 снарядов.
Две женщины 46 и 82 лет получили ранения — их госпитализировали в состоянии средней тяжести.
В городе повреждены более 40 многоэтажных и частных домов, около 20 хозяйственных сооружений, несколько газопроводов и линий электропередач. Один дом был полностью разрушен.
Также пострадали местный колледж, ЗАГС и шиномонтаж. В Марганецкой общине людей не зацепило, повреждены частные дома.
- Последний массированный ракетный удар со стороны России произошел 31 октября, когда оккупанты за сутки выпустили 78 ракет.
- Россия может нанести массированный ракетный удар по Украине в ближайшие дни, к саммиту G20 на Бали, заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
- По данным разведки, у России иссякают запасы современных ракет, но на подходе иранские.
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