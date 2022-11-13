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Россия массированно обстреляла Никополь. Десятки домов повреждены, есть раненые — фото

Цей матеріал також доступний українською
13.11.2022, 10:39
Россия массированно обстреляла Никополь. Десятки домов повреждены, есть раненые — фото - Фото
Последствия удара по Никополю (Фото: Кирилл Тимошенко/Telegram)

Российские оккупанты массированно обстреливали Никополь в ночь на 13 ноября из реактивной и ствольной артиллерии — есть двое раненых и десятки поврежденных домов. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

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По его словам, россияне обстреливали Никопольскую и Марганецкую общины из реактивных систем залпового огня "Град" и ствольной артиллерии — в сам Никополь прилетело почти 40 снарядов. 

Две женщины 46 и 82 лет получили ранения — их госпитализировали в состоянии средней тяжести. 

В городе повреждены более 40 многоэтажных и частных домов, около 20 хозяйственных сооружений, несколько газопроводов и линий электропередач. Один дом был полностью разрушен. 

Также пострадали местный колледж, ЗАГС и шиномонтаж. В Марганецкой общине людей не зацепило, повреждены частные дома. 

Последствия удара по Никополю (Фото: Кирилл Тимошенко/Telegram)

Последствия удара по Никополю (Фото: Кирилл Тимошенко/Telegram)

Последствия удара по Никополю (Фото: Кирилл Тимошенко/Telegram)

Читайте также: Угроза с Черного моря немного уменьшилась, но Россия продолжит ракетные удары – ВСУ

Дмитро Гриниченко
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война днепропетровская область обстрелы Никополь валентин резниченко
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