Россия массированно обстреляла Никополь. Десятки домов повреждены, есть раненые — фото

Российские оккупанты массированно обстреливали Никополь в ночь на 13 ноября из реактивной и ствольной артиллерии — есть двое раненых и десятки поврежденных домов. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

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По его словам, россияне обстреливали Никопольскую и Марганецкую общины из реактивных систем залпового огня "Град" и ствольной артиллерии — в сам Никополь прилетело почти 40 снарядов.

Две женщины 46 и 82 лет получили ранения — их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В городе повреждены более 40 многоэтажных и частных домов, около 20 хозяйственных сооружений, несколько газопроводов и линий электропередач. Один дом был полностью разрушен.

Также пострадали местный колледж, ЗАГС и шиномонтаж. В Марганецкой общине людей не зацепило, повреждены частные дома.

Последний массированный ракетный удар со стороны России произошел 31 октября, когда оккупанты за сутки выпустили 78 ракет.

Россия может нанести массированный ракетный удар по Украине в ближайшие дни, к саммиту G20 на Бали, заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По данным разведки, у России иссякают запасы современных ракет, но на подходе иранские.

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Дмитро Гриниченко

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