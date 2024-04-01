Россия могла накопить "Калибры". ВМС: Логично. Не было данных, что производство прекратили
Спикер Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины Дмитрий Плетенчук предположил, что Россия действительно могла накопить крылатые ракеты "Калибр", как накануне говорил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов. Об этом он заявил в комментарии LIGA.net.
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"Конечно, они могли накапливать. И я об этом говорю уже полгода", – сказал он.
Плетенчук считает это справедливым предположением, поскольку прямых доказательств и данных об остановке военно-промышленного комплекса по изготовлению "Калибров" нет.
"Поэтому, логично предположить, что производство продолжается, и оно не останавливалось", – отметил представитель ВМС.
Он добавил, что "Калибр" – это унифицированная ракета, применяемая на кораблях не только в Черном море, но и в других местах, например в Балтике.
Отвечая на вопрос, сколько сейчас кораблей-носителей "Калибров" находится непосредственно в Черном море, Плетенчук сказал: "Десять, три из которых являются подлодками".
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