Россия могла накопить "Калибры". ВМС: Логично. Не было данных, что производство прекратили

Дмитрий Плетенчук заявил LIGA.net, что в настоящее время в Черном море находится 10 кораблей-носителей "Калибров". Из них три – субмарины

Пуск ''Калибра'' (скриншот)

Спикер Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины Дмитрий Плетенчук предположил, что Россия действительно могла накопить крылатые ракеты "Калибр", как накануне говорил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов. Об этом он заявил в комментарии LIGA.net.

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"Конечно, они могли накапливать. И я об этом говорю уже полгода", – сказал он.

Плетенчук считает это справедливым предположением, поскольку прямых доказательств и данных об остановке военно-промышленного комплекса по изготовлению "Калибров" нет.

"Поэтому, логично предположить, что производство продолжается, и оно не останавливалось", – отметил представитель ВМС.

Он добавил, что "Калибр" – это унифицированная ракета, применяемая на кораблях не только в Черном море, но и в других местах, например в Балтике.

Отвечая на вопрос, сколько сейчас кораблей-носителей "Калибров" находится непосредственно в Черном море, Плетенчук сказал: "Десять, три из которых являются подлодками".

В ночь на 31 марта российские оккупационные войска атаковали ударными беспилотниками энергетическую инфраструктуру в Одесской области и агропредприятие в Херсонской.

Во Львовской ОВА сообщили, что российские оккупанты ударили по объекту критической инфраструктуры. По данным администрации, это тот же объект, который был целью 24 и 29 марта.

В результате падения обломков российской воздушной цели в Ровенской области повреждены электроопора и акушерский пункт.

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