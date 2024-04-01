Росія могла накопичити "Калібри". ВМС: Логічно. Не було даних, що виробництво припинили

Дмитро Плетенчук заявив LIGA.net, що зараз у Чорному морі стоять 10 кораблів-носіїв "Калібрів". З них три – субмарини

Пуск ''Калібра'' (скриншот)

Речник Військово-морських сил Збройних Сил України Дмитро Плетенчук припустив, що Росія дійсно могла накопичити крилаті ракети "Калібр", як напередодні казав начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов. Про це він заявив у коментарі LIGA.net.

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"Звісно, вони могли накопичувати. І я про це кажу вже пів року", – сказав він.

Плетенчук вважає це справедливим припущенням, оскільки прямих доказів та даних щодо зупинки військово-промислового комплексу з виготовлення "Калібрів" немає.

"Тому, логічно припустити, що виробництво триває, і воно не зупинялось", – зазначив речник ВМС.

Він додав, що "Калібр" – це уніфікована ракета, яка застосовується на кораблях не тільки в Чорному морі, а й в інших місцях, наприклад у Балтиці.

Відповідаючи на запитання, скільки наразі кораблів-носіїв "Калібрів" є безпосередньо в Чорному морі, Плетенчук сказав: "Десять, три з яких — підводні човни".

У ніч проти 31 березня російські окупаційні війська атакували ударними безпілотниками енергетичну інфраструктуру в Одеській області та агропідприємство в Херсонській.

У Львівській ОВА повідомили, що російські окупанти вдарили по об'єкту критичної інфраструктури. За даними адміністрації, це той самий об'єкт, який був ціллю 24 та 29 березня.

Внаслідок падіння уламків російської повітряної цілі у Рівненській області пошкоджено електроопору та акушерський пункт.

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