Росія могла накопичити "Калібри". ВМС: Логічно. Не було даних, що виробництво припинили
Речник Військово-морських сил Збройних Сил України Дмитро Плетенчук припустив, що Росія дійсно могла накопичити крилаті ракети "Калібр", як напередодні казав начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов. Про це він заявив у коментарі LIGA.net.
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"Звісно, вони могли накопичувати. І я про це кажу вже пів року", – сказав він.
Плетенчук вважає це справедливим припущенням, оскільки прямих доказів та даних щодо зупинки військово-промислового комплексу з виготовлення "Калібрів" немає.
"Тому, логічно припустити, що виробництво триває, і воно не зупинялось", – зазначив речник ВМС.
Він додав, що "Калібр" – це уніфікована ракета, яка застосовується на кораблях не тільки в Чорному морі, а й в інших місцях, наприклад у Балтиці.
Відповідаючи на запитання, скільки наразі кораблів-носіїв "Калібрів" є безпосередньо в Чорному морі, Плетенчук сказав: "Десять, три з яких — підводні човни".
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