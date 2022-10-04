Россия может наращивать ядерный шантаж, но поддержку Украины это не ослабит – Латвия
Ядерный шантаж со стороны России может усилиться. Заявление Министерства обороны Латвии об этом цитирует Delfi.
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Минобороны Латвии полагает, что Россия нагнетает ядерную напряженность намеренно, чтобы поднять волну паники в Украине и в международном сообществе.
Риторика ядерного шантажа становится все более заметной по мере того, как нарастают военные неудачи России в Украине, отмечено в заявлении. Министерство не исключает, что она станет еще более явной в связи с октябрьскими учениями стратегических ядерных сил РФ "Гром".
"НАТО серьезно относится к ядерным угрозам России и внимательно следит за развитием событий", – подчеркивает министр обороны Латвии Артис Пабрикс. Он подтверждает, что "безответственная риторика России никоим образом не снизит поддержку западными странами Украины в борьбе за ее суверенитет и территориальную целостность".
- В июле 2022 года Минобороны Латвии из-за угроз, исходящих от России, предложило ввести для граждан страны всеобщую воинскую обязанность.
- 17 июля министр обороны Латвии заявил, что Украина настолько ослабила российскую армию, что Кремль решится начать новую агрессию не ранее, чем через два года.
- 4 октября глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что российский диктатор Владимир Путин пытается "безответственно" шантажировать мир ядерным оружием.
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