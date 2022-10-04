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Россия может наращивать ядерный шантаж, но поддержку Украины это не ослабит – Латвия

Цей матеріал також доступний українською
04.10.2022, 22:47
Россия может наращивать ядерный шантаж, но поддержку Украины это не ослабит – Латвия - Фото
Артис Пабрикс (Фото - EPA)

Ядерный шантаж со стороны России может усилиться. Заявление Министерства обороны Латвии об этом цитирует Delfi.

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Минобороны Латвии полагает, что Россия нагнетает ядерную напряженность намеренно, чтобы поднять волну паники в Украине и в международном сообществе.

Риторика ядерного шантажа становится все более заметной по мере того, как нарастают военные неудачи России в Украине, отмечено в заявлении. Министерство не исключает, что она станет еще более явной в связи с октябрьскими учениями стратегических ядерных сил РФ "Гром". 

"НАТО серьезно относится к ядерным угрозам России и внимательно следит за развитием событий", – подчеркивает министр обороны Латвии Артис Пабрикс. Он подтверждает, что "безответственная риторика России никоим образом не снизит поддержку западными странами Украины в борьбе за ее суверенитет и территориальную целостность".

Читайте также: Эрдоган об угрозе ядерной войны: Это катастрофа, надо перестать говорить и думать об этом 

Сергій Бережний
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Артис Пабрикс ядерная угроза Латвия ядерный шантаж
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