Россия может наращивать ядерный шантаж, но поддержку Украины это не ослабит – Латвия

Ядерный шантаж со стороны России может усилиться. Заявление Министерства обороны Латвии об этом цитирует Delfi.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Минобороны Латвии полагает, что Россия нагнетает ядерную напряженность намеренно, чтобы поднять волну паники в Украине и в международном сообществе.

Риторика ядерного шантажа становится все более заметной по мере того, как нарастают военные неудачи России в Украине, отмечено в заявлении. Министерство не исключает, что она станет еще более явной в связи с октябрьскими учениями стратегических ядерных сил РФ "Гром".

"НАТО серьезно относится к ядерным угрозам России и внимательно следит за развитием событий", – подчеркивает министр обороны Латвии Артис Пабрикс. Он подтверждает, что "безответственная риторика России никоим образом не снизит поддержку западными странами Украины в борьбе за ее суверенитет и территориальную целостность".

Читайте также: Эрдоган об угрозе ядерной войны: Это катастрофа, надо перестать говорить и думать об этом

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.