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Россия может устроить теракт с человеческими жертвами в Европе — ЦПД

Цей матеріал також доступний українською
06.06.2022, 18:40
Россия может устроить теракт с человеческими жертвами в Европе — ЦПД - Фото
Американская РСЗО Himars (Фото: EPA)

Россия может устроить теракт с человеческими жертвами в одной из европейских стран, чтобы попытаться сорвать поставки западных вооружений в Украину. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО.

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Известно, что российская пропаганда пытается дискредитировать руководство Украины, распространяя фейки о якобы продаже западного оружия.

Отмечается, что обстрелы железнодорожных узлов не приводят к остановке транспортирования оружия, а поэтому по этой теме начали активно подключать информационные атаки.

Аналитики считают, что Россия может устроить провокацию в Европе с использованием оружия, аналогичного тому, которое передается Украине.

"Устроенный Россией возможный теракт с человеческими жертвами может стать переломным моментом в истории поставок оружия Украине и "козырем" ручной пропаганды Кремля", — считают в ЦПД при СНБО. 

Читайте также: Центр противодействия дезинформации при СНБО считает Овсянникову агентом влияния РФ 

Дмитрий Гриниченко
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война пропаганда снбо поставки оружия цпд
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